Le Blizzard vainqueur à Campbellton

Olivier Coulombe et Alexis Arsenault ont marqué deux buts chacun et le Blizzard d’Edmundston a triomphé 6 à 3 face aux Tigres de Campbellton, dimanche après-midi, devant 655 spectateurs au Centre civique Mémorial.

Le Blizzard (22-11-1) prolonge du coup sa série de victoires consécutives à quatre. Notons que la troupe de l’entraîneur-chef Simon Olivier a remporté 16 de ses 17 dernières parties.

Les Tigres (18-9-5) s’éloignent du premier rang de la section Nord que le Blizzard domine désormais avec quatre points d’avance.

Jérémy Fortin et Peter Amanatidis ont été les autres marqueurs du Blizzard. Noah Matulu et Brendan Casey ont été crédités respectivement de trois et deux mentions d’aide.

Thomas Boucher a repoussé 32 rondelles pour signer la victoire.

Pour les Tigres, les buteurs ont été Jake Kyle (1-1), Justin David (1-1) et Émile Tremblay.

Jacob Carrier a effectué 30 arrêts dans le revers.

Plus tôt dimanche, les Wildcats de Valley ont eu raison des Red Wings de Fredericton 4 à 3.

Ethan Landry, Adam MacDonald, Joe Power et Josh Crooks ont enfilé les buts des Wildcats (16-15-4).

La riposte des Red Wings (11-16-3) a été l’œuvre de Sam MacFarlane, Manix Sarrasin et Xzander Pierce.

Samedi, le Blizzard a triomphé 6 à 4 face aux Wildcats.

Alex Arsenault (2-2) et Jérémy Duguay (1-3) ont obtenu quatre points chacun dans le gain.

Olivier Coulombe (1-2), Patrick LeBlanc (1-1) et Philippe Collette (1-1) ont été les autres marqueurs.

Cole Boston (2), Joe Power et Jason Kwestel ont marqué pour les Wildcats.

Samuel LeBlanc a signé la victoire en réalisant 23 arrêts.