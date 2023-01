Les Wildcats s’inclinent à Halifax

Dans un match très serré disputé devant 8758 spectateurs au Scotiabank Centre de Halifax, les Mooseheads ont eu le dernier mot sur les Wildcats de Moncton au compte de 6 à 4, dimanche après-midi.

Les Mooseheads (28-7-5) ont ainsi prolongé à 16 leur série de matchs consécutifs sans avoir subi la défaite en temps réglementaire.

Depuis le 30 novembre, les Orignaux ont signé 14 victoires et encaissé deux défaites en fusillade ou en supplémentaire. Ils ont donc accumulé 30 points sur une possibilité de 32.

Pour les Wildcats (21-16-2), il s’agissait d’un deuxième revers de suite.

Six marqueurs différents ont fait bouger les cordages pour les Mooseheads. Il s’agit de Josh Lawrence (25e, dn), qui a également amassé deux aides, d’Alexandre Doucet (36e, filet désert) et Jordan Dumais (31e, an), tous deux auteurs d’une passe, ainsi que de Markus Vidicek (21e, an), Logan Crosby (5e) et Reece Peitzsche (3e). Cameron Whynot et Davie Moravec ont obtenu deux passes chacun.

Alexandre Doucet et Josh Lawrence ont prolongé respectivement à 11 et 10 leur séquence de parties avec au moins un point. Zachary L’Heureux a lui aussi obtenu au moins un point lors de ses 10 dernières rencontres.

Maxime Barbashev (22e) a mené la charge dans le camp des Wildcats avec un but et deux passes. Yoan Loshing (17e, an) et Miles Mueller (7e) ont eux aussi connu du succès avec un but et une aide chacun. Anthony Hamel (2e) a complété la marque.

Le capitaine Alexis Daniel a récolté deux mentions d’aide. Ça lui fait maintenant six parties de suite avec au moins un point.

Brady James a remporté la décision en effectuant 29 arrêts. Son vis-à-vis Jacob Steinman a arrêté 20 des 25 rondelles dirigées vers lui.