Septième revers de suite pour le Bleu et Or

Les Aigles Bleus, qui attaquaient à 6 contre 4 en fin de troisième période, n’ont pas été en mesure de battre le gardien des Tigers Alexander MacDonald (33). On reconnaît aussi dans la photo Nathaël Roy (19), Maxime Boudreau (25) et Vincent Deslauriers (22), de l’U de M, ainsi que Brett Crossley (91), Jackson van de Leest (55) et Josh Wainman (44), de Dalhousie. Gracieuseté: Normand A. Léger