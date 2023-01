Léo-Guy Morrissette très touché par le décès de Gino Odjick

Parmi toutes les bannières se trouvant dans les hauteurs du Centre régional K.-C.-Irving, celle de Gino Odjick remémore probablement le plus de souvenirs à Léo-Guy Morrissette.

Il faut dire que celui qui arborait le numéro 30 avec le Titan de Laval a toujours eu une relation privilégiée avec l’ancien propriétaire de la concession, lui-même amoindri par la maladie depuis quelques années. Les deux hommes ont rapidement développé une relation qu’on pourrait qualifier de père-fils.

Joint lundi matin, on sentait que l’homme était ébranlé par la nouvelle du décès d’Odjick.

«J’ai versé des larmes quand j’ai appris son décès, dimanche, confie Morrissette d’une voix fortement émue. Gino était un être humain exceptionnel. Un chic type que j’ai toujours adoré.»

«Jusqu’à ce qu’il connaisse ses gros problèmes de santé, nous nous parlions de deux à trois fois par année. Nous nous racontions nos histoires de hockey, mais nous parlions aussi d’autres choses. Lors de notre dernière conversation, Gino m’avait parlé des dieux indiens. Je me souviens qu’il m’avait dit: ‘’Mes dieux vont maintenant prendre soin de moi’’. Gino était une personne très spirituelle», raconte-t-il.

Le natif de Maniwaki était âgé de 18 ans et savait à peine patiner quand il s’est présenté à son premier camp d’entraînement au Colisée de Laval en août 1988.

C’est le futur entraîneur de la Ligue nationale Bob Hartley, alors en charge des Hawks de Hawkesbury, dans un circuit junior A de l’Ontario, qui a vanté les mérites d’Odjick aux dirigeants du Titan. L’organisation en a ensuite fait son choix de septième ronde (72e au total) lors de l’encan de 1988.

Léo-Guy Morrissette. – Archives

«Il avait de la misère à patiner, mais Bob avait vu quelque chose dans Gino, se rappelle Morrissette. Ça n’a pas été facile pour lui au début. Il est même parti de lui-même pendant le camp et nous sommes allés le rechercher. Avec le temps, il s’est non seulement amélioré mais il est devenu un bon joueur de hockey.»

«J’irais même jusqu’à dire que Gino a été le joueur qui a le mieux rempli le rôle de justicier dans l’histoire de la LHJMQ. D’ailleurs, quand je suis allé chercher Jonathan Tremblay (en 2001) pour le faire jouer à Bathurst, c’était Gino que j’avais en tête», poursuit-il.

«Il était un joueur d’équipe extraordinaire qui était toujours là pour défendre ses coéquipiers. C’était aussi un grand leader. Les gens parlent de son importance sur la carrière de Pavel Bure à Vancouver, mais Gino avait déjà fait la même chose pour nous à Laval. C’est lui qui prenait soin de nos vedettes avec un petit gabarit, des gars comme Donald Aubette et Denis Chalifoux. Il connaissait son rôle», complète Léo-Guy Morrissette.

En 130 rencontres avec le Titan, séries éliminatoires incluses, Gino Odjick a trouvé le moyen de marquer 27 buts et obtenir 55 passes pour 82 points, en plus de purger 797 minutes au banc des pénalités.

Le colosse de 6 pieds 3 pouces et 215 livres a ajouté 68 buts et 74 mentions d’aide pour 142 points en 649 rencontres dans la LNH, séries comprises.

D’anciens coéquipiers témoignent d’une persévérance inébranlable

À la fin des années 1980, parce que les combats y étaient nombreux, le Colisée de Laval était surnommé The House of Pain. Tous les joueurs des équipes adverses qui se présentaient dans le vieil amphithéâtre savaient qu’ils allaient souffrir avant d’en sortir. De l’avis de plusieurs témoins de l’époque, Gino Odjick est derrière la naissance de ce surnom.

Pourtant, quand il s’est présenté à son premier camp d’entraînement en août 1988, personne n’aurait parié sur les chances de ce costaud de 18 ans d’atteindre la Ligue nationale. En fait, il s’en trouvait plusieurs pour croire qu’il ne parviendrait même pas à se tailler une place avec le Titan.

L’entraîneur-chef des Caps de Fredericton dans le Circuit provincial M18, Éric Bissonnette, se souvient.

«Le monde n’a pas idée de ce que Gino a dû traverser pour se rendre jusqu’à la LNH. Honnêtement, quand j’ai vu Gino la première fois sur la glace, il était le gars le plus loin de la LNH que j’avais jamais vu», raconte l’ancien défenseur du Titan de Laval.

Gino Odjick, à Bathurst, en 2002, dans le cadre d’un tournoi de golf organisé en marge du repêchage de la LHJMQ. – Archives

Patrick Caron, l’un des attaquants de premier plan du Titan lors des deux conquêtes consécutives de la coupe du Président en 1989 et 1990, se rappelle lui aussi fort bien des débuts d’Odjick.

«Comme vétéran, j’étais arrivé après le camp des recrues et un peu tout le monde nous parlait d’un gros bonhomme qui avait clanché tous les gars qui ont voulu l’essayer. Comme nous étions une équipe qui n’avait aucun dur-à-cuire la saison d’avant, nous étions tous curieux de le voir à l’œuvre», se remémore Caron, qui se veut aussi un ancien porte-couleurs des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.

«Il patinait tout croche et il manquait à l’évidence de technique pour se battre. C’était épouvantable. C’était juste un gros bonhomme très fort. Il a même quitté le camp pour deux semaines avant le début de la saison en prétextant des maux de dos. Il est finalement revenu et nous avons alors découvert un gars très réservé. Nous étions également tous surpris d’apprendre qu’il était déjà le père de deux enfants. Gino, c’était un gars très spécial», confie-t-il.

Selon Caron, Odjick ne manquait toutefois pas de vaillance et il avait l’intelligence de connaître ses faiblesses. D’ailleurs, l’entraîneur Paulin Bordeleau lui a rapidement demandé de s’occuper un peu de lui. Par exemple, même s’il était loin d’être le meilleur bagarreur, Caron était doté d’une bonne technique.

«Je lui ai appris ce que je savais. Gino, qui était un excellent observateur, m’avait également demandé de lui montrer comment protéger la rondelle sur la glace. Ceci dit, le gars qui l’a vraiment pris sous son aile dans l’équipe c’est (l’ancien des Nordiques de Québec) Claude Lapointe. Claude a été génial avec Gino», révèle Patrick Caron.

Éric Bissonnette – Archives

Selon Éric Bissonnette, Odjick était un joueur d’équipe qui possédait une persévérance inébranlable. Il était aussi un bon leader à sa façon.

«Comme il était réservé, Gino montrait plutôt l’exemple par ses actions sur la glace. C’était un coéquipier extraordinaire qui possédait une force brute hors du commun. C’était aussi quelqu’un de très humble. J’ai gardé le contact avec lui jusqu’à la fin. Ils m’envoyaient chaque semaine une vidéo de musique country. Toujours des grands classiques», souligne Bissonnette.

S’il osait rarement donner son point de vue en raison de sa timidité, il lui est toutefois arrivé une fois de brasser royalement ses coéquipiers dans le vestiaire. C’est arrivé au printemps de 1989 à sa saison recrue.

«Nous étions en finale et nous menions la série 3-1 contre les Tigres de Victoriaville. Déjà que nous avions été très mauvais lors du cinquième match, Gino n’était pas très content avant la sixième partie. Ça n’a pas été mieux lors de cette partie alors que nous perdions 4 à 1 après deux périodes. En troisième, Gino s’est retrouvé au banc des punitions après un combat et lorsque Trevor Duhaime, des Tigres, s’est mis à lui crier des noms, Gino a carrément disjoncté. Il est passé derrière l’annonceur-maison et il a sauté dans le banc des punitions des Tigres pour tenter de s’en prendre à lui. Duhaime, il me l’a raconté quelques années après, s’est carrément caché sous le banc tellement il a eu peur», mentionne Caron.

«Après le match, une fois dans le vestiaire, Gino s’est mis à nous crier après. Il était vraiment enragé. Il nous a dit que ça faisait déjà un bon bout qu’il nous protégeait sur la glace et qu’il était temps de nous réveiller. Tu aurais dû voir ses yeux. Nous avions nous aussi eu très peur. Moi, en tout cas, j’ai compris ce que ressentait ses adversaires quand il se retrouvait devant lui. Nous avons finalement gagné le septième match et la finale», termine Patrick Caron.

Un combat mémorable avec Daniel Lacroix

L’entraîneur-chef des Wildcats de Moncton Daniel Lacroix. – Gracieuseté: Wildcats de Moncton / Daniel St-Louis

Le 2 avril 1989, à l’occasion du quatrième et dernier match de la série de premier tour opposant le Titan de Laval aux Bisons de Granby, Gino Odjick et Daniel Lacroix laissent tomber les gants pour livrer un furieux combat qui fera histoire.

Pendant une bonne minute, d’un bout à l’autre de la patinoire, les deux hommes se cogneront dessus comme rarement les amateurs de hockey l’ont vu dans l’histoire de la LHJMQ.

Éric Bissonnette, qui était l’un des coéquipiers d’Odjick à l’époque, en parle encore aujourd’hui comme du meilleur combat qu’il ait vu de ses yeux.

L’ancien journaliste du Journal de Montréal Marc Lachapelle a pendant plusieurs années fait mention de ce duel dans ses textes. Les frères Morrissette, alors tous propriétaires de l’équipe avant que Léo-Guy ne devienne l’unique patron quelques années plus tard, ont eux aussi nourri la légende de ce moment fort en testostérone.

Daniel Lacroix, désormais l’entraîneur-chef des Wildcats de Moncton, se souvient bien sûr de cette bagarre. Il se rappelle pareillement que les deux hommes s’étaient aussi battus deux jours plus tôt.

«C’est sûr que le combat (du 2 avril) a beaucoup fait parler, mais mon plus beau souvenir avec Gino remonte plutôt au camp d’entraînement des Islanders de New York en 1999. Gino y était aussi comme joueur et c’était la première fois que nous avions la chance de nous parler. Bien sûr, il y avait un respect mutuel, mais les seuls rapports que nous avons eu avant étaient sur la glace pour des bagarres», confie Lacroix.

«Alors quand j’ai vu que Gino était également là, j’ai eu peur. Je me suis demandé si je n’allais pas devoir encore me battre contre ce gars-là alors que je venais d’avoir 30 ans», lance-t-il avec humour.

«Finalement, ça n’a pas été le cas et nous avons au contraire eu beaucoup de plaisir ensemble. Nous avons pris le temps d’aller manger à quelques reprises pour nous raconter nos histoires de hockey. Nous avons beaucoup ri», dit-il.

«J’ai découvert un gars très terre-à-terre qui était doté d’un bon sens de l’humour. Gino n’était pas compliqué du tout. C’est peut-être pourquoi son décès a touché autant de gens. À mon avis, ce n’est pas un hasard si tellement de joueurs, dont Pavel Bure, sont devenus proches de Gino. Ils savaient qu’avec lui, ils étaient en sécurité autant sur la patinoire qu’à l’extérieur. Il avait le don de te faire sentir à l’aise. Et c’est souvent comme ça que se développe des grandes amitiés. Sa mort m’attriste beaucoup», ajoute Daniel Lacroix.

Repêché alors qu’il mangeait un club sandwich avec Félix Potvin

L’histoire d’amour de Gino Odjick avec les Vancouvérois remonte à bientôt 33 ans. Le 16 juin 1990, à quelques mois de son 20e anniversaire de naissance, le gros attaquant de Maniwaki est présent dans les gradins du BC Place, où se tient justement le repêchage annuel de la LNH.

Il s’y trouve en compagnie de son coéquipier du Titan de Laval, Patrick Caron, ainsi que de leur agent Gilles Lupien.

À l’époque, toutes les rondes du repêchage ont lieu le même jour et notre histoire débute pendant la pause après la quatrième ronde. Plusieurs en profitent pour aller se délier les jambes et aussi pour chasser leur nervosité.

Odjick et Caron sont dehors devant le BC Place et s’apprêtent à retourner s’asseoir dans le stade multi-usages quand ils croisent le gardien des Saguenéens de Chicoutimi, Félix Potvin. Ce dernier a été repêché en deuxième ronde par les Maple Leafs de Toronto.

Le gardien Félix Potvin, des Maple Leafs de Toronto, lors d’un match disputé en 1998. – Archives

Patrick Caron raconte.

«Félix a convaincu Gino d’aller manger un club-sandwich avec lui de l’autre côté de la rue et je me suis donc rendu tout seul auprès de Gilles Lupien. Je viens à peine de m’asseoir que les Canucks, qui ont le deuxième choix de la cinquième ronde, annoncent leur choix en provenance du Titan de Laval. Comme j’étais convaincu que c’était moi le gars visé, je me suis levé mais Gilles m’a aussitôt demandé où était Chief (surnom d’Odjick)», révèle Caron.

«J’ai alors fait savoir à Gilles que Gino était de l’autre bord de la rue avec Potvin en train de manger un club-sandwich. Il m’a dit d’aller le chercher immédiatement. J’ai dit à Gilles que je ne pouvais pas partir parce que mon nom pourrait sortir, mais il m’a dit que je ne serais pas choisi. Gilles, qui est décédé il y a bientôt deux ans, c’était quelqu’un qui ne passait pas par Quatre Chemins pour te dire ce qu’il pensait. Je suis finalement parti chercher Gino et c’est moi qui lui ai annoncé qu’il avait été repêché», mentionne-t-il.

«Au départ, Gino n’a pas voulu me croire parce que je lui jouais régulièrement des tours. Il m’a dit: ‘’Pat, t’es mieux de dire la vérité cette fois-ci parce que sinon je vais t’en maudire une pour de vrai’’», qu’il m’a lancé.

«Je lui ai juré que c’était la vérité et Gino a fini par me croire. Je me souviendrai toujours de ce qu’il m’a lancé pendant que nous allions rejoindre Gilles: ‘’Pat, réalises-tu comment je pars de loin?’’ Il savait que deux ans il savait à peine patiner. C’est aussi ce jour-là que son histoire d’amour avec Vancouver a commencé», indique-t-il.

Fier de ses origines autochtones

Sylvain Couturier – Archives

Sylvain Couturier, qui a bien connu Gino Odjick pendant les années 1990, se souvient d’un athlète à la fois réservé et généreux, mais surtout très fier de ses origines autochtones.

«Je venais tout juste de terminer mon séjour à Laval quand Gino est arrivé dans l’organisation. Comme j’avais gardé le contact avec plusieurs gars dans le vestiaire, ils m’ont bien sûr parlé de lui. J’ai quelques années plus tard commencé à m’entraîner avec Gino l’été à Montréal», confie Couturier.

«Je sais que Donald Aubette et Claude Lapointe étaient très proches de lui. Ils étaient tissés serrés. Eric Dubois en était un autre qui était assez proche de Gino. Il a définitivement été l’un des meilleurs bagarreurs de sa génération et sans aucun doute le plus intimidant. C’est une triste nouvelle. Hier (dimanche), j’ai reçu deux textos. Le premier était pour m’annoncer le décès de Gino. Le second, celui de Todd Gillingham, un autre joueur de ma génération. Gino et Todd avaient tous les deux 52 ans. Ça m’a donné un coup», mentionne Couturier.