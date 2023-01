Dave Cowan est le nouvel entraîneur des Alpines de Tracadie

De 1984 à 2009, Mike Keenan a dirigé pas moins de huit équipes différentes dans la LNH. Si on fait abstraction du caractère des deux hommes, totalement aux antipodes, Dave Cowan est aussi bien dire son équivalent dans le hockey senior. Après deux passages à Lamèque et à Caraquet, de même qu’un autre à Shippagan, le voilà de retour pour une deuxième fois derrière le banc des Alpines de Tracadie.

L’homme de hockey de 55 ans effectuera ses débuts dans le Circuit Beauséjour dimanche au Complexe S.-A.-Dionne, alors que les Marchands de Shippagan-les-Îles seront les visiteurs à compter de 19h.

Le directeur général des Alpines, André Saulnier, a par ailleurs tenu à faire savoir que l’ancien entraîneur-chef Martin Albert demeurait avec l’équipe à titre d’adjoint.

Avec seulement trois victoires après 12 rencontres, Saulnier sentait que l’équipe avait besoin d’un changement.

«Dave connaît son hockey et il est aussi un grand motivateur. Nous ne jouons pas nécessairement du mauvais hockey, mais il semble toujours nous manquer un petit quelque chose. Je pense que Dave peut faire la différence», affirme Saulnier.

Dave Cowan a néanmoins pris une bonne semaine avant de prendre sa décision.

«Je voulais m’assurer que Martin Albert allait demeurer avec le club. C’était ma condition. J’ai parlé avec Martin parce que nous sommes de bons amis. Je tenais à ce qu’il reste. Je lui ai dit que je venais seulement aider», révèle Cowan.

«Je voulais aussi parler avec Michel Rail, le directeur gérant des Acadiens de Caraquet, afin de lui demander la permission. Je demeure donc pour l’instant aussi l’entraîneur des Acadiens. Je vais terminer la saison avec les Alpines et on verra bien ce qui arrivera cet automne», confie-t-il.

Cowan, qui avait mené en 2008-2009 les Alpines au championnat de la Ligue de la Côte-Nord, en plus d’un titre provincial, ajoute toutefois que sa réponse aurait été différente si André Saulnier l’avait approché le mois dernier.

«Je lui aurais dit non, mentionne sans hésiter Cowan. Il y avait alors beaucoup trop de combats dans la ligue et j’ai même arrêté d’aller voir des matchs. Heureusement, les combats ont grandement diminué depuis. Certes, j’ai un peu de peine pour les gars qui font ça, sans doute qu’ils recherchent un peu de gloire, mais ce genre de joueurs n’ont plus leur place dans le hockey d’aujourd’hui.»

Dimanche, Cowan retrouvera évidemment le gardien Charles Austin et l’attaquant Jean-Michel Dignard, seuls joueurs qui sont toujours là depuis son premier passage avec les Alpines. L’équipe comptait cette saison-là sur les frères Bétournay, Éric et Mathieu, Carl McLean, Martin McGraw, Glenn Robichaud, Michel Savoie, Ulysse Brideau, Fédérick Sonier, André Chiasson, Michel Losier et Frédéric Doucet, entre autres.

«La saison 2008-2009 demeure mon plus beau souvenir dans le hockey senior, dit-il. Je me souviens que pour le provincial, nous étions aussi allés chercher Yan Rail, Rémi Doucet et Luc Roy. Dimanche, j’ai hâte de voir des nouveaux visages. J’ai hâte de diriger les Marc-André LeCouffe, Lucien-Carl Sonier, Nicholas Richard et les autres», dit-il.

«En fait, j’ai surtout hâte de voir les gars de troisième trio et le cinquième défenseur. Je me vois dans ces gars-là. Ce sont des joueurs très importants dans une équipe. Ce sont souvent les gars qui ont le plus de cœur», souligne Cowan.

Questionné sur le retour de Cowan derrière le banc, Charles Austin n’a pas caché sa joie.

«C’est une bonne nouvelle, lance-t-il. Sans rien enlever à Martin Albert qui est un excellent ami, Dave va apporter à notre jeune équipe de la discipline et de la rigueur. J’ai adoré Dave la première fois qu’il a dirigé les Alpines. C’est un entraîneur qui sait soutirer le meilleur des joueurs. Avec son expérience, c’est aussi quelqu’un qui peut apporter un jeune club à un autre niveau. Il l’a prouvé le printemps dernier avec les Acadiens de Caraquet.»

«J’aborde le reste de la saison avec confiance et j’espère que nous aurons bientôt une équipe complète afin que les gens puissent voir notre plein potentiel», ajoute Austin.

Tenu à l’écart du jeu au cours des dernières semaines en raison d’une blessure, Lucien-Carl Sonier effectuera son retour dimanche. Riley Scott manquera toutefois à l’appel en raison de son travail. Son retour n’est prévu que pour le début des séries éliminatoires.

«Nous ne gagnerons pas la coupe dans la première semaine, mais nous allons nous assurer de terminer la saison dans le plaisir. Il faut que nous soyons fiers de ce que nous allons accomplir d’ici les séries. L’objectif est de bâtir quelque chose pour faire un long parcours dans les séries», termine Dave Cowan.