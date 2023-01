La progression d’Alexandre Lallier enchante le Titan

Quand le Titan d’Acadie-Bathurst a pris la décision de repêcher Alexandre Lallier avec sa première sélection, en juillet, l’ex-directeur général et entraîneur-chef Jason Clarke n’avait pas manqué de souligner son intensité et sa détermination. Gordie Dwyer, qui l’a depuis remplacé aux deux positions, dit comprendre de mieux en mieux ce qui a motivé l’organisation à miser sur le petit attaquant de 17 ans.

«Je ne l’avais pas vu jouer à 16 ans, alors tout ce que je savais de lui venait des recruteurs qui m’en avaient dit beaucoup de bien. Mais j’ai vraiment appris à le connaître au fur et à mesure que la saison avançait. C’est un bon athlète. Tu vois que son expérience dans le soccer, un sport dans lequel il a aussi excellé, l’aide beaucoup», affirme Dwyer.

Lallier, auteur de trois mentions d’aide dans ses deux derniers matchs, affiche maintenant quatre buts et 11 passes pour 15 points en 38 rencontres. Pour une recrue c’est loin d’être mauvais.

De son propre aveu, Lallier dit avoir fait beaucoup de chemin depuis le camp d’entraînement.

«Ç’a été un peu difficile au début, confie le Montréalais de 5 pieds 9 pouces et 150 livres. Par exemple, pour la première fois de ma carrière, tout se passe en anglais. Il a fallu s’adapter.»

L’adaptation s’est effectivement bien passée. À un point tel qu’il prend de plus en plus de place dans l’organigramme de l’équipe. À l’évidence, Gordie Dwyer le voit dans sa soupe en vue des prochaines saisons.

«C’est sûr qu’il figure dans le groupe de joueurs autour duquel nous construisons l’équipe, indique Dwyer. J’aime son intensité et son implication. Il ne joue pas comme un gars de 150 livres. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans son jeu, mais il possède un beau talent et un certain potentiel offensif.»

Lallier se dit justement pas mal fier de sa progression. Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, cette amélioration dont il fait mention dépasse ses performances sur la glace.

«J’ai beaucoup amélioré mon éthique de travail ces derniers mois. J’ai aussi appris à mieux me nourrir et à m’assurer de bien dormir. Rendu à ce niveau, le talent n’est plus suffisant. Tu dois prendre soin de ton corps», dit-il.

«En tant que premier choix de l’équipe, j’ai aussi fait l’erreur de me placer un peu trop de pression sur les épaules au début. J’ai fini par comprendre que ça ne servait à rien. Il suffit seulement de travailler comme j’en suis capable», confie-t-il.

Questionné sur les récents changements apportés à l’équipe, le jeune Lallier admet que les gars ont d’abord dû digérer le tout.

«Personne n’en a vraiment parlé, mais tu sentais que les gars ont trouvé ça dur au début de voir partir Riley Kidney et Jacob Melanson. Ce sont deux des meilleurs joueurs de la ligue et ils ont excellé pour nous autant à l’attaque qu’en défensive. Ils étaient deux gros morceaux», raconte Lallier.

L’ailier droit enchaîne toutefois en vantant les nouveaux venus William Bishop, Donovan Arsenault, Bobby Orr et Jake Uberti.

«Ce sont tous des gars de caractère qui apportent un bon leadership dans l’équipe. Ils ont changé la dynamique du club. Des changements qui ont été à la fois rafraîchissants et plaisants», mentionne-t-il.

D’ici la fin de la campagne, Alexandre Lallier et ses coéquipiers veulent simplement continuer de progresser.

«Nous avons de bons attaquants, une bonne défensive et deux bons gardiens et nous croyons être en mesure de causer des surprises d’ici la fin de la saison. Notre but est de faire en sorte qu’aucune équipe ne souhaite nous affronter quand les séries vont commencer», conclut-il.

Le Titan (15-19-6) reprend l’action mercredi soir en accueillant les Eagles du Cap-Breton (14-23-3). Notons que les Eagles comptent sur quatre Néo-Brunswickois dans leur formation, soit l’arrière Owen Arnold, de même que les attaquants Antoine Roy, Luke Patterson et Angelo Fullerton.