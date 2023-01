Hockey universitaire: les Aigles Bleues sont sur une très bonne séquence

L’équipe de hockey des Aigles Bleues de l’Université de Moncton (9-11-0) ne ressemble plus à la formation du bas de classement qu’elle était en début de saison. Sur papier, en tout cas.

Il a fallu attendre au 9e match de la saison avant que la troupe de Marc André Côté n’inscrive une première victoire. Depuis, elle semble imbattable. Le Bleu et Or a remporté sept de ses huit dernières rencontres.

La prestation des Aigles Bleues, mardi soir à l’aréna Jean-Louis-Lévesque contre la deuxième meilleure équipe du circuit – et la septième au pays – les X-Women de l’Université St. Francis-Xavier (13-4-2), est éloquente.

Après une première période au cours de laquelle les deux équipes se sont étudiées, les filles du Bleu et Or ont ouvert la machine et ont pris le contrôle du match au deuxième tiers, après le premier but d’Élodie St-Jacques.

À un tel point qu’en troisième période, les X-Women semblaient simplement déroutées dans leur zone sous la pression incessante des Aigles.

«Comme on se l’était déjà dit, on ne jouait pas du mauvais hockey (en début de saison), explique l’entraîneur-chef à la sortie des vestiaires après la victoire. Je crois que c’est juste le fruit du travail qu’on fait les filles depuis le début de l’année.»

«Les saisons sont longues. Les saisons sont difficiles. Mais les filles continuent d’y croire. Et on a un bon résultat ce soir.»

Quand on le questionne sur les objectifs de l’équipe à moyen terme, Côté avoue que l’attention de l’équipe est concentrée sur le prochain match, vendredi, contre les Panthers de UPEI (12-6-1). L’équipe de l’île, quatrième au classement du SUA, est aussi sur une belle lancée avec cinq victoires d’affilée.

«Nous avons une grosse partie à jouer sur l’île. Nous allons commencer par ça. C’est vraiment ça notre mentalité depuis le début de la saison: c’est un match à la fois».

Pente raide

Avec cette la victoire de mardi, les Aigles réduisent un peu l’écart avec les équipes de tête. Elles sont maintenant à trois points des Tigers de l’Université Dalhousie (8-8-5) et du cinquième rang. Elles se maintiennent donc au 6e rang – soit la dernière place pour se qualifier pour les séries. La situation n’inquiète en rien Marc André Côté.

«Pour être honnête, je ne connais même pas l’écart des points. Je ne suis pas trop le classement. La façon dont nous jouons maintenant… dont nous jouons depuis le début de l’année… Il nous faut encore gagner notre place en séries, mais si on s’y rend, je suis pas mal certain que nous serons une équipe difficile à affronter si on joue comme nous l’avons fait (mardi).»

Quels sont les objectifs de l’entraîneur à court terme?

«La constance. Même mardi, nous avons eu un plus ou moins bon début de match. Mais au fur et à mesure – surtout en deuxième – nous sommes devenus meilleurs. Il s’agit de trouver un moyen de bien commencer le match et de bien jouer pendant 60 minutes.»

Trois des quatre buts des Aigles mardi soir sont venus de joueuses qui n’ont pas encore l’habitude de noircir la feuille de pointage: Élodie St-Jacques (2e et 3e) et la Saint-Quentinoise Maritza Labrie (3e).

«Ce sont des filles qui ont du talent, explique Côté. “Élo” est une fille de première année. C’est souvent plus difficile pour elles avant Noël. Elles s’adaptent à la ligue, aux arénas et avec l’équipe. Donc c’est souvent plus facile après coup. C’est la même chose avec Maritza. Elle a beaucoup de responsabilités auprès de l’équipe pour une joueuse de deuxième année. On ne regarde pas vraiment les statistiques de nos filles. Ce qui importe pour nous, c’est la façon de jouer. Les choses vont se produire d’elles-mêmes.»