Le Moose du Nord a commencé l’année du bon sabot

Avec quelques victoires en poche dans les dernières semaines, le Moose du Nord (8-13-0) peut enfin respirer mieux.

Les deux victoires au tournoi Ice Jam d’Halifax en fin de semaine, en plus de celle contre le Wild de Kensington le week-end précédent, font croire au directeur général Hollis Chamberlain que son équipe est finalement sortie du bourbier.

«La nouvelle année est bonne pour nous. Nous avons eu de bons résultats au cours des dernières semaines et nous en sommes satisfaits. Nous sommes contents de l’effort déployé par les jeunes», résume DG.

«Les gars ont pris plus de confiance, analyse Chamberlain. Ils suivent davantage le plan de match à la lettre. La plus grosse chose, c’est que tout le monde joue bien et y mette les efforts.»

Au tournoi d’Halifax, le Moose a eu raison des Western Kings de Terre-Neuve (5 à 3) jeudi et du Wolf Pack de Cole Harbour (4 à 1) vendredi en ronde préliminaire. Leurs deux seules défaites l’ont été en prolongation: contre les Mustangs de South Shore vendredi (5 à 4) et en quart de finale contre les puissants Knights de Charlottetown (2 à 1). Les Knights (18-5-3) sont d’ailleurs les meneurs au classement de la Ligue M18 NB-ÎPÉ.

«Pour nous, c’est un bon résultat. C’est sûr que l’objectif est toujours de gagner. Nous avons joué 15 périodes, et selon nous, 12 d’entre elles ont été de très bonnes périodes. Ça relève beaucoup de la consistance. Nous leur demandons de travailler fort depuis le début de l’année et nous commençons à récolter les dividendes.»

Éclosion de Izach Poirier

Après un début de saison difficile, Izach Poirier semble avoir retrouvé ses moyens. Il a grimpé au 17e rang des marqueurs de la ligue avec ses 6 buts, 13 passes en 19 matchs. Un court rendez-vous d’une soirée avec le Titan en octobre lui aurait redonné l’étincelle qui lui manquait. Il a inscrit trois buts et trois passes lors des trois matchs de ronde préliminaire du Ice Jam.

«Izach joue de mieux en mieux, explique Chamberlain. Il a connu un excellent tournoi. Gordie Dwyer (entraîneur-chef et DG du Titan) lui a parlé après son match avec eux et depuis ce temps-là, Izach va dans la bonne direction. Je souhaite que ça continue pour lui et qu’il ait d’autres chances de jouer avec le Titan».

«Nous voulons terminer en force. Nous visons une fiche de ,500 pour la fin de la saison. Notre ligue est très serrée cette année. Charlottetown a connu un bon début et les Flyers de Moncton (13-7-3) connaissent une bonne deuxième moitié de saison, dont cette performance au tournoi (qu’ils ont gagné). Les Caps de Fredericton sont constants. C’est très serré.»

Le Moose se prépare pour un autre week-end chargé, avec trois matchs en moins de 48 heures, débutant vendredi 20h à Saint-Jean contre le Vito’s (11-11-3), avant de recevoir tour à tour les Caps samedi à 19h et le Vito’s dimanche à 14h. «Nous espérons remporter deux des trois matchs», dit Chamberlain.

En bref… Le gardien Anthony Savoie est toujours à l’écart du jeu en raison d’une fracture à un pouce, après avoir été rappelé pour s’entraîner avec les Tigres de Campbellton (18-9-5) de la LHM avant Noël. Il devrait reprendre le jeu la fin de semaine suivante.