Le couple le plus fort au Canada déménage à Moncton

L’homme et la femme les plus forts au Canada débarquent à Moncton.

Après un séjour de quatre ans dans le Nord de l’Ontario (à Thunder Bay, plus précisément), Maxime Boudreau et Samantha Belliveau ont décidé d’élire domicile dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Boudreau a mérité le bronze lors des championnats du monde (professionnels) en 2021, à Sacramento, en Californie.

Il a mis la main sur le championnat canadien en 2022 à Sainte-Anne-de-Beaupré, au Québec.

Belliveau a mérité le titre de femme la plus forte au Canada chez les amateurs (poids moyens) en 2022, lors du Arnold Classic, à Colombus, en Ohio.

Elle possède aussi le titre de femme la plus forte au Canada de 2021 et 2022.

L’athlète originaire de Saint-Antoine-de-Kent vient d’établir un nouveau record mondial pour la levée du poids Louis-Cyr d’une main (183,9 lb), lors d’une compétition qui s’est déroulée à Hilton Head, en Caroline du Nord.

Durant son séjour en Ontario, le couple a lancé sa propre entreprise pour entraîner les jeunes athlètes, une gamme de produits d’équipement pour les hommes et femmes fortes, en plus de gérer le circuit amateur canadien.

L’ancienne joueuse de hockey et arbitre se dit heureuse de revenir dans son coin de pays.

«Il y a beaucoup de choses que j’apprécie dans le fait de revenir à Moncton. Je vais notamment pouvoir me rapprocher de ma famille. J’adore aussi revenir dans un coin un peu plus francophone», explique l’athlète de 30 ans.

Maxime Boudreau et Samantha Belliveau. – Gracieuseté

Son conjoint Maxime Boudreau parle quant à lui d’une nouvelle aventure.

«On voulait un peu de changement. On n’était pas originaire de Thunder Bay, ni l’un, ni l’autre. On n’avait donc pas de famille là-bas», précise l’homme fort de 31 ans.

Le couple cherche présentement un édifice dans le centre-ville de Moncton pour héberger son gymnase.

«On cherche pour trouver l’endroit parfait. On espère pouvoir donner une date au public au cours des prochaines semaines», mentionne Samantha Belliveau.

L’endroit devrait attirer des sportifs et des sportives du Grand Moncton, mais aussi de la région de Kent.

«On espère pouvoir créer quelque chose d’unique à Moncton, qui profitera à tous les athlètes, et pas seulement des adeptes du culturisme», explique la femme forte acadienne.

Au menu, il y aura des cours, des événements sportifs, et ce, dans plusieurs disciplines.

On souhaite également attirer des équipes de basketball, de football ou de hockey au grand complet.

Côté professionnel, le couple se prépare pour la compétition Arnold Classic 2023 (qui est essentiellement le championnat mondial), qui aura lieu en mars aux États-Unis.

Et pour la première fois, les deux feront partie du volet professionnel de la compétition la même année.

Maxime Boudreau avait terminé au 6e rang l’an passé.

Ils seront aussi actifs lors de galas amateurs un peu partout à travers le Canada au cours des prochains mois, dont plusieurs au Canada atlantique.

Malgré cet horaire chargé, les deux passionnés adorent leur sport.

«Une journée, un de mes amis m’a suggéré d’essayer ça. Je voyais que je devenais de plus en plus fort chaque semaine et ça m’a donné la motivation pour continuer. C’est quelque chose de différent de seulement être assis et lever des poids», raconte le Franco-Ontarien.

Même chose pour sa conjointe.

«Je faisais déjà un peu de powerlifting après ma carrière au hockey. On m’a demandé d’aller représenter le Nouveau-Brunswick il y a cinq ans au championnat national amateur, qui a eu lieu à Bathurst», indique Samantha Belliveau.

«J’ai été là et j’ai bien fait. J’ai terminé en quatrième position. C’est là que j’ai eu la piqûre. J’ai aimé les épreuves, mais aussi les gens qui sont impliqués dans ce milieu.»

Un an plus tard, elle avait son statut professionnel et amorçait l’aventure qui allait changer sa vie.