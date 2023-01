Le Bleu et Or encaisse un 9e revers de suite

La débandade des Aigles Bleus de l’Université de Moncton s’est poursuivie, samedi soir, à Halifax.

Les hommes de Derek Cormier ont plié l’échine pour une neuvième fois d’affilée, cette fois-ci au compte de 5 à 2 devant les Huskies de Saint Mary’s.

Keith Getson a sonné la charge pour les Huskies 15-9-0) avec trois buts. Getson a été tout aussi solide dans le cercle des mises au jeu en remportant 15 de ses 24 confrontations.

Sam King et Nathan Dunkley, également auteur de deux passes, ont complété la marque. L’ex-défenseur du Titan d’Acadie-Bathurst et des Wildcats de Moncton Jaxon Bellamy a récolté trois mentions d’aide.

Édouard St-Laurent, des Aigles Bleus de l’U de M. – Gracieuseté Rémy Anglehart, des Agles Bleus de l’U de M. – Gracieuseté

Pour les Aigles Bleus (10-13-1), Rémy Anglehart et Édouard St-Laurent ont contribué un but et une passe dans le revers.

Étienne Montpetit a alloué cinq buts sur 24 tirs. Devant le filet des Huskies, Jeremy Helvig a repoussé 32 rondelles.

Les Aigles Bleus tenteront de mettre un terme à leur vilaine séquence en fin de semaine prochaine, alors qu’ils visiteront les Tigers de Dalhousie, vendredi, à Halifax, ainsi que les X-en de St. Francis Xavier, samedi, à Antigonish.