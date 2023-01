Un autre gain pour les Koyotes de Kent

Alex Ferguson a amassé un but et deux passes, Julien LeBlanc a contribué un filet et une mention d’aide et les Koyotes de Kent ont défait le Vito’s de Moncton 5 à 3, samedi, dans la Ligue de hockey junior B du Nouveau-Brunswick.

Frédérik Caissie, Alex Basque et Nicholas Bourque ont été les autres marqueurs des Koyotes (17-1-0).

La riposte du Vito’s (9-8-0) a été l’œuvre de Louis-Laurent Robichaud (2) et Evan Jackson. Brock Forsythe a récolté deux aides.

Zach LeBlanc a été crédité du gain en bloquant 28 lancers. À l’autre bout, Jérémy LeBlanc a été confronté à 37 rondelles.

Alex Ferguson des Koyotes de Kent. – Gracieuseté Julien LeBlanc, des Koyotes de Kent. – Gracieuseté

De leur côté, les Rangers de Richibucto ont pris la mesure des Rivermen de Kings County au compte de 6 à 4.

Mark Richard (2-1), Ethan Robertson (1-2), Cole Augustine (1-1), Ben Campbell (1-1) et Jacob Allain ont réussi les buts des Rangers (8-8-0). Jared Rector a obtenu deux passes.

Reese MacIsaac a amassé un but et une passe dans la défaite des Rivermen (0-15-0).

Pour leur part, le Thunder de Sunny Corner a eu raison des Panthers de Western Valley par la marque de 4 à 3.

Justin Matchett (1-1), David Delorme (1-1), Preston Gillespie (1-1) et Zeph Martin ont marqué pour le Thunder (4-11-0). Yanic Duplessis a obtenu deux passes.

Zach Graham a récolté un but et une aide pour les Panthers (7-8-0).

Notons enfin la victoire de 3 à 1 des River Cats de Tri-County (13-3-0) sur le Sting de Southern (7-9-0).

Dans les deux parties présentées vendredi, les River Cats ont pris la mesure des Panthers 4 à 3, alors que les Vipers de Kensington (9-5-0) ont triomphé 4 à 2 face aux Metros de Charlottetown (12-6-0).