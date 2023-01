L’absence de Mika Cyr et les «petites erreurs» continuent de faire mal aux Aigles Bleus

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton tardent à renouer avec la victoire après avoir perdu deux éléments importants de sa formation avant les Fêtes, dont Mika Cyr (8-13=21) qui ne reviendra pas cette saison. La formation a enregistré sa 9e défaite consécutive samedi.

Si l’entraîneur-chef du Bleu et Or Derek Cormier veut éviter d’en faire une excuse, il n’en demeure que l’athlète de Saint-Anne-de-Madawaska se maintient toujours au 12e rang des pointeurs de la ligue (et le meilleur de son équipe), même s’il n’a pas joué depuis le 30 novembre.

L’équipe a aussi perdu les services du défenseur Vincent Lanoue (1-2=3) blessé avant les Fêtes, dont le retour est prévu d’ici deux semaines. Les deux ont subi des blessures au «haut du corps».

«Ce n’est pas un moment facile, avoue Derek Cormier. En même temps, ça passe tellement vite. Sans victoire en neuf matchs, ça commence à être lourd. Nous ne nous attendions certainement pas à une telle séquence.»

«Ce sont deux gros morceaux de l’équipe, explique-t-il au sujet de Lanoue et Cyr. Et quand tu commences à perdre des parties, c’est la confiance des joueurs qui est minée. C’est à nous de remettre cette confiance en place.»

À l’approche des séries, les Aigles Bleus sont pratiquement assurés d’une place dans les séries, même s’ils peuvent toujours en être exclus mathématiquement. Dans cette ligue à sept équipes, les deux premières équipes ont un laissez-passer pour le deuxième tour, alors que les rangs 3-6 et 4-5 s’affrontent en quarts de finale, dans une série de 2 de 3. Le deuxième tour affiche des séries 3 de 5 qui déterminent les participants au championnat de U Sports, tenues à Charlottetown à partir du 16 mars. Avec les Panthers de UPEI (15-7-2) comme hôte, ce sont trois places qui sont accordées aux équipes de Sport universitaire Atlantique.

«J’ai confiance en mon groupe. Nous allons rebondir d’ici la fin de la saison. Ce championnat n’est jamais facile et les équipes commencent à mieux jouer en deuxième moitié de saison. Même si nous avons perdu de gros morceaux, nous avons les éléments en place pour faire le travail. On peut se reconstruire autour de ça», explique Cormier.

«Il ne reste que six matchs à jouer. On se prépare un match à la fois. Vendredi, c’est un très gros match pour nous. Nous affrontons les Tigers de l’Université Dalhousie (6-16-2) qui jouent très bien dernièrement. C’est une victoire dont on a besoin.»

«Il faut revenir à notre jeu d’avant Noël: il faut jouer simplement, mais rapidement. Si on retrouve nos bonnes manières, de bonnes choses vont nous arriver», assure Cormier.

Dans cette passe difficile, il y a tout de même une lueur dans l’ombre avec Édouard St-Laurent, qui s’est mérité le titre d’athlète de la semaine du Service des sports de l’U de Moncton. Ce dernier a été blessé avant Noël et a subi une suspension de deux matchs après les Fêtes. Il a inscrit deux buts et une passe au cours des deux derniers matchs.

D’ailleurs, le pilote tient à préciser que ses joueurs jouent mieux que cela ne peut paraître sur papier.

«Chaque matin, nous visionnons les images des matchs et nous ne pouvons pas dire que nos gars jouent mal. En fait, tout le monde joue bien. Sauf que nous faisons de petites erreurs. Et chaque fois qu’on fait une erreur, ça finit par nous coûter cher. Nous devons simplement travailler plus intelligemment», conclut l’ancien porte-couleurs des Reds.