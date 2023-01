Arts martiaux: cinq Néo-Brunswickois en action à Montréal

Cinq Néo-Brunswickois vont prendre part à l’événement MFL 26, samedi, au Complexe Alpha de Montréal. Le combattant en arts martiaux mixtes Geno Poirier, de Saint-Louis-de-Kent, fera d’ailleurs les frais de l’une des deux finales de cette soirée comprenant 31 affrontements. Nos autres représentants sont Nick Jessome (Edmundston), Denis Chouinard (Saint-Jacques), Robert St-Pierre (Rivière-Verte) et Joseph Ralph Nabong (Edmundston).

Outre les 21 duels d’arts martiaux mixtes, les spectateurs présents auront aussi droit à huit matchs de kick-boxing, une confrontation de jiu-jitsu et une autre de boxe thaïlandaise.

Joint au téléphone cette semaine, alors qu’il était en transit entre deux rames de métro pour se rendre à un entraînement, Geno Poirier transpirait la confiance à l’autre bout du combiné. Lui et Maxime Côté vont s’affronter dans un duel prévu pour cinq engagements avec à l’enjeu le titre amateur des poids moyens.

«Mon plan c’est de le battre par knock-out avant la fin du troisième round, dit-il. Même si un combat demeure un combat, dans lequel tout peut arriver, je n’ai pas envie de veiller tard. Il n’y a pas beaucoup de vidéos sur lui qui sont disponibles, mais j’ai déjà une bonne idée de qui il est. Je sais qu’il a fait partie de l’équipe nationale de judo et qu’il est également bon en jiujitsu. C’est donc un bon combattant.»

«Pour ma part, mes forces sont la lutte et le jiujitsu. Je suis aussi bon au sol que debout. Je me débrouille également très bien avec ma boxe», clame l’athlète de 27 ans, qui a représenté l’école Mgr-Marcel-François-Richard pendant quelques années en lutte olympique.

Un membre de l’organisation de la Montreal Fight League (MFL), qui a demandé à rester sous le couvert de l’anonymat, soutient que le combat est rempli de promesses.

«Geno et Maxime ont fait leurs preuves dans la dernière année. Que ce soit en boxe, en kickboxing ou en MMA, ils ont défait tous leurs adversaires. C’est pourquoi ils méritent une chance pour le titre. S’ils se retrouvent dans la finale, c’est parce qu’ils ont travaillé fort pour y arriver. Maxime possède un excellent background en judo. C’est une ceinture noire dans ce sport. Geno, lui, est un gros cogneur. Il est à la fois féroce et intelligent. Il ne faut aucun doute selon nous qu’ils vont nous procurer le plus beau combat de la soirée», a révélé le représentant de la MFL.

Le duel de samedi risque par ailleurs d’être le dernier de Poirier chez les amateurs.

«J’ai l’intention de devenir professionnel après ce combat, affirme le combattant de 6 pieds 2 pouces. J’aimerais même livrer un premier combat professionnel dès cet hiver. On verra bien. En 2023, j’aimerais aussi me battre à Moncton, devant mon monde. Il me semble que ça attirait pas mal de monde.»

En attendant, il complète sa préparation pour samedi.

«J’ai vraiment hâte. Je ne me sens pas trop nerveux. Ça va juste être amusant», complète-t-il.

En bref… Geno Poirier a livré deux combats d’arts martiaux mixtes et deux autres duels de kickboxing en 2022. Il a entre autres défait le kick boxeur Samy-Philippe Renaud par arrêt de l’arbitre en juin Son frère cadet Jérémy Poirier pratique toujours la lutte olympique et il s’entraîne d’ailleurs au sein du prestigieux club de Montréal. Il tente justement d’obtenir son laissez-passer pour les Jeux olympiques de Paris en 2024… À noter que Nick Jessome va livrer un duel de jiu-jitsu, alors que Denis Chouinard, Robert St-Pierre et Joseph Ralph Nabong vont combattre dans le sport qui a fait connaître le grand Jean-Yves Thériault. Ils s’entraînent tous au club Edmundston Kickboxing, quoique Jessome passe également du temps au gymnase de Victory Jiu-Jitsu d’Edmundston… Jessome n’est pas un inconnu pour les amateurs de hockey senior, puisqu’il évolue pour les As de Saint-Basile, dans le Circuit régional de hockey. L’athlète de 25 ans va se mesurer à William Chung… Âgé de 45 ans, Denis Chouinard en sera à son premier combat à vie. Il sera confronté à un autre quadragénaire, Andreas Gschwend… Joseph Ralph Nabong, 28 ans, affrontera Dimitar Georgiev. Lui aussi en sera à ses débuts en compétition… Quant à Robert St-Pierre, 40 ans, il effectue un retour à la compétition après une pause d’une dizaine d’années. Il va livrer bataille à Yanis Sassi…