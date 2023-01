Une «balade» de près de 2000 km en Europe pour deux cyclistes d’Edmundston

Quiconque connaît Carole Fournier un brin sait qu’elle carbure aux challenges extrêmes. Bon an, mal an, elle se tape toujours quelques défis de course à pied, que ce soit sur le tapis roulant, l’asphalte, en sentiers, en montagne, voire même le désert, comme elle l’avait fait en 2015 au Marathon des Sables dans le Sahara. En 2023, pour faire changement, c’est sur son vélo qu’elle va demander à son corps de lui faire vivre de nouvelles aventures.

Et autre première, c’est en compagnie de son conjoint, Juan Manuel Toro Lara, que la femme d’Edmundston sillonnera les kilomètres.

Carole sur Grooty, Juan sur La Chabelita. C’est ainsi qu’ils ont baptisé leur vélo respectif.

Mais pour tout dire, les deux vélos sont de marque Giant et sont fournis par la boutique Jessome’s La Source du Sport d’Edmundston.

Dès les premiers jours de juillet, les deux complices prendront part au Pan Celtic Race, une épreuve ultra-cycliste qui traversera quelques pays d’Europe. L’escale, dont le départ sera donné le 2 juillet dans la ville portuaire de Saint-Malo, en Bretagne, au nord-ouest de la France, comprend aussi l’île de Man, les Cornouailles, l’Irlande, les pays de Galles et l’Écosse, entre autres.

Une petite «affaire» de 1716 kilomètres avec un dénivelé de 16 563 mètres, ce qui représente aussi bien dire deux fois la hauteur de l’Everest.

D’ici là, outre l’entraînement quotidien, ils ont au programme un bloc d’entraînements intensifs en Colombie en avril, où ils ont la drôle d’idée de gravir en vélo le Alto de Letras. Ça se veut une ascension de 3800 mètres sur une distance d’un peu plus de 80 kilomètres.

«Toute notre année sera consacrée au vélo, affirme Carole Fournier. Même si j’ai principalement fait de la course à pied dans les dernières années, j’ai toujours fait du vélo. J’ai même pris part deux fois au Tour de l’Espoir. Juan est toutefois le meilleur cycliste de nous deux. Je dois prendre les bouchées doubles pour le suivre.»

D’ailleurs, comme si ce n’était pas assez, le couple prendra également part, en août, au GBC 500 de Magog, un défi en vélo sur le gravier de 500 km dans les Cantons-de-l’Est.

«En fait, le GBC 500 est la première épreuve qui devait être au calendrier, mentionne Fournier. Ça devait être notre préparation en vue du Badlands d’Espagne en septembre, qui se déroule aussi sur le gravier. Malheureusement, les dates du Badlands ne cadraient pas bien pour nous en 2023. Nous allons toutefois nous reprendre. C’est une épreuve qui figure bien haut dans ma bucket list.»

Juan Manuel Toro Lara est tout aussi fébrile que sa compagne.

«Je suis tellement content de faire équipe avec Carole. C’est une première pour nous deux. Habituellement, je l’accompagne ou elle m’accompagne pour nos épreuves respectives», souligne-t-il.

«Depuis quelques années, nous avons pris l’habitude de défier nos limites. Les gens croient souvent, et à tort, que défier les limites est réservé aux athlètes de haut niveau ou aux professionnels. Au contraire, c’est accessible à tous. Il suffit de vouloir le faire», avance-t-il.

Le couple dit apprécier avant tout l’idée de se retrouver hors de sa zone de confort.

«L’événement va avoir lieu dans six mois, mais nous sommes déjà dans le plus fort de notre préparation. Ça nous garde super motivés», dit-il.

«Tu peux imaginer les conversations que nous avons ces temps-ci. Nous discutons du poids de nos vélos, des pneus sans tubes, de la puissance de nos jambes, de l’entraînement, de l’effet que manger des cochonneries peut avoir pendant notre entraînement, de sommeil, etc. C’est palpitant», termine Juan Manuel Toro Lara en riant.

Une préparation difficile

C’est en équipe que Carole Fournier et Juan Manuel Toro Lara vont compétitionner cette année dans des épreuves d’endurance en vélo. – Gracieuseté

Parcourir 1716 kilomètres en ascension sur un vélo sans aucune aide sauf une carte offerte par les organisateurs, ce n’est pas vraiment la même chose que de courir pendant un week-end dans le désert. Le degré de difficulté n’est pas nécessairement plus difficile, mais il y a des impondérables passablement différents.

C’est d’ailleurs les différents aspects du Pan Celtic Race qui demandent le plus de préparations.

Si Juan Manuel Toro Lara et Carole Fournier n’ont pas beaucoup d’inquiétude vis-à-vis de la préparation mentale, puisque leurs multiples épreuves de course à pied les ont bien préparés à ce niveau, c’est tout autre pour la préparation physique et logistique.

«Ainsi, sur le plan physique, il faut que nous nous fassions des jambes de vélo. Nous devons aussi apprendre à gérer votre sommeil. Dans une telle épreuve, nous allons devoir négocier avec des nuits de sommeil très courtes», raconte Fournier.

«Le plus gros élément dont nous devrons tenir compte est toutefois la logistique de l’équipement. L’organisation ne nous offre qu’une mappe et c’est à nous de nous assurer d’avoir l’équipement nécessaire pour faire la course. Et ça comprend aussi l’eau et la nourriture», dit-elle.

«C’est ce qui rend la préparation si difficile. Nous devons nous assurer d’avoir ce dont nous avons besoin, tout en étant le plus léger possible. Ça implique donc beaucoup de recherches sur les meilleures pièces d’équipement pour le contexte», explique Fournier.

Leur objectif est de compléter l’épreuve en huit ou neuf jours.

Grosso modo, pour atteindre leur objectif, ils devront parcourir en moyenne aux environs de 200 km par jour. Plus facile à dire qu’à faire.