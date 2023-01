Une nouvelle organisation de lutte professionnelle au N.-B.

Le Nouveau-Brunswick pourra compter sur une nouvelle organisation de lutte professionnelle en 2023. Gabriel Vienneau et Jonathan Chiasson, alias Gabriel Savage et Snake, viennent de lancer la Real Savage Pro Wrestling (RSPW), une promotion qui présentera ses galas dans la Péninsule acadienne.

Pour son premier événement, prévu pour le 2 septembre au Club de curling de Tracadie, la RSPW a décidé de frapper fort en annonçant une finale qui mettra en vedette la grande vedette de la scène indépendante, Marko Estrada (Marc Roussel), natif de Le Goulet.

Vienneau, Chiasson et Vanessa Fournier, la troisième comparse derrière la RSPW, ont l’ambition de présenter des galas qui mettront en vedette parmi les meilleurs lutteurs indépendants du Canada et d’ailleurs.

«Ça fait plusieurs mois que nous en parlions entre nous, affirme Vienneau. À un moment donné, j’ai dit à Jonathan: ‘’On va arrêter d’en parler et on va le faire’’. Notre but est de donner de la grosse lutte aux gens de la Péninsule acadienne. Marko Estrada va faire la finale de notre premier gala.»

Pour l’occasion, celui qui se fait surnommer «Le champian du mande» sera confronté à Beast King FTM, alias Franky The Mobster.

D’autres lutteurs acadiens feront évidemment partie de ce gala, dont Gabriel Savage et Snake. Le détestable gérant de lutteur Country Cash (Michael Kenny) et son protégé Oni Bjornsson (Nathan Chiasson Jones), Troy Merrick et la vedette montante de la lutte féminine, Chantal (Roy), seront également sur place.

Gabriel Vienneau a tenu à préciser que la RSPW n’entend pas jouer dans les plates-bandes du Championnat Acadie Wrestling (CAW), la petite promotion de lutte qui présente la majorité de ses soirées au Club sportif de Pont-LaFrance.

«Nous ne sommes vraiment pas en compétition, confie Vienneau. Même que Jonathan et moi allons continuer de lutter pour la CAW. La CAW va continuer de travailler avec des lutteurs locaux et des Maritimes. Nous, comme je l’ai dit, nous visons d’attirer des gros noms d’ailleurs au Canada et de l’extérieur du pays.»

Pour 2023, le gala du 2 septembre sera vraisemblablement l’unique soirée de lutte au programme. Mais dès 2024, le plan est d’organiser un minimum de trois galas par année.

En bref… Le booking, soit le scénario des combats, sera assuré conjointement par Gabriel Vienneau (Pokemouche), Jonathan Chiasson (Lamèque) et Michael Kenny (Six-Roads)… Comme toute organisation de lutte qui se respecte, la RSPW aura elle aussi ses propres champions. Pour le gala du 2 septembre, le championnat féminin et le titre par équipe seront en jeu. Deux autres ceintures seront ajoutées en 2024, soit le championnat poids lourd et un titre secondaire… Rappelons que Gabriel Savage prendra part à compter de mai prochain à la deuxième édition de Lutte Académie au Québec. À noter que Chantal Roy (Robertville) et le gérant Michael Plourde (Edmundston) feront aussi partie de l’aventure…