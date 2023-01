Athlétisme: Mazerolle et Bourque brillent à Saint-Jean

Grâce à des premières positions au lancer du poids, au saut à la perche et au 60m haies, Max Mazerolle, des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, a remporté l’or à l’heptathlon, samedi, aux Championnats provinciaux en salle d’athlétisme présentés au Field House de Saint-Jean.

Mazerolle, auteur de 4363 points, est accompagné sur le podium de Peter Collier (3827 pts), des Tigers de Dalhousie, et Guillaume Basque (3756), également du Bleu et Or. À noter que Collier a terminé au premier rang aux sauts en longueur et en hauteur, ainsi qu’au sprint de 60m. Tristan Sutherland, des Huskies de Saint Mary’s, cinquième au classement final, a triomphé dans le 1000m.

L’homme fort Samuel Bourque, des Aigles Bleus, a par ailleurs mis la main sur l’or au lancer du poids avec un jet de 16,01m, en plus de mériter l’argent au lancer du marteau (15,72m), soit neuf petits centimètres de moins que Christopher Grant (15,81m), des Reds de UNB.

Au total, les Aigles Bleus ont remporté 19 médailles, soit huit d’or, cinq d’argent et six de bronze.

L’équipe d’athlétisme Chaleur s’est elle aussi illustrée avec 25 podiums (13-10-2) dans différents groupes d’âge.

Notons entre autres les médailles d’or du vétéran Carol Lepage (1500m, 35 ans et plus) et de son fils Samuel (1200m, M16 ans). David Blanchard a pour sa part récolté trois podiums d’or dans la division M16 au 300m, au 600m et au lancer du poids.

L’équipe A.S.E.A. de Moncton s’est elle aussi bien tirée d’affaire avec 26 médailles (15-6-5).

Ariane Noël a triomphé dans les épreuves du saut en longueur, du saut en hauteur et au lancer du poids dans la division M18. Juliana Lemaire, elle aussi dans la division M18, a gagné l’épreuve du 1500m et terminé en deuxième place au 800m.

Le club Aetos de Moncton s’est par ailleurs hissé à neuf reprises (6-2-1) sur l’une des trois marches du podium.

La vétéran Heather LeBlanc, au lancer du poids et au lancer du marteau chez les 60 à 74 ans, ainsi que le coureur en fauteuil roulant Dante Cormier ont raflé deux médailles d’or chacun.

Notons enfin les deux médailles d’argent de Jérémi Mazerolle, des Corsaires de Mgr-Marcel-François-Richard de Saint-Louis-de-Kent dans les épreuves du 1200m et du 2000m dans la division M16.