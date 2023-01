Coupe de l’Acadie de basketball: les Matadors mettent la main sur le championnat

Les Matadors de Mathieu-Martin ont écrit une autre page d’histoire, samedi, en mettant la main sur le championnat de la première édition de la Coupe de l’Acadie de basketball.

L’événement a eu lieu sur le terrain des Olympiens de l’Odyssée, les hôtes de la compétition.

Les Dieppois l’ont emporté 84 à 72 sur les Olympiens pour mériter le titre..

Le joueur par excellence des Matadors, Sohan Riedel, rayonnait après cette belle victoire.

«C’est super, on a gagné le premier tournoi et marqué l’histoire. Ceci nous touche au cœur», souligne celui qui a récolté 41 points au cours de cette rencontre.

Nick Ahmady en a ajouté 18. Michel Fournier a été le meilleur des Olympiens avec 26

«Je crois avoir été choisi joueur par excellence parce que je participe beaucoup dans toutes les facettes du jeu. J’essaie aussi d’offrir un effort maximum tout le temps et je m’entraîne beaucoup pour y arriver», ajoute-t-il.

Le jeune basketteur se disait heureux par le travail accompli par son équipe en fin de semaine.

«La différence dans la finale a été notre capacité à nous adapter. On a aussi donné le meilleur de nous mêmes pour gagner et on a joué en équipe.»

Avec seulement trois défaites à leur actif depuis le début de la saison, les Matadors peuvent logiquement aspirer au titre provincial.

L’entraîneur adjoint, Marc Boucher, parlait de son côté de la belle tradition de son équipe.

«C’est super de voir un tournoi francophone et comme ancien des Matadors, c’est la première fois que j’assiste à un tournoi seulement avec des équipes francophones», précise-t-il.

«Cette victoire est bonne pour nous et dénote le succès du basketball en francophonie. D’ici la fin de la saison, on veut bien terminer fort et on se prépare pour les séries de fin de saison. On espère remporter une deuxième bannière provinciale pour les Matadors comme l’an dernier.»

Les Patriotes de Louis-J.-Robichaud ont raflé la médaille de bronze avec un gain de 73 à 54 contre les Castors de l’école Sainte-Anne de Fredericton. Zack Melanson et Patrick Chamberlain, le joueur par excellence de son équipe, ont mené l’attaque avec 22 et 21 points, respectivement.

Caleb Boudreau a été le meilleur du côté des Castors, avec une récolte de 18 points.

Chamberlain se disait satisfait de la performance de son équipe.

«On a un bon groupe de gars. On était heureux de représenter les Patriotes ici et chaque joueur a fait sa part», raconte le joueur de 12e année.

«Tous ont bien joué et bien représenté leur école. C’était une belle idée d’organiser ce tournoi et j’espère qu’il y en aura un autre l’an prochain. On visait pour la première position, mais on est heureux de la troisième.»