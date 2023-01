CRH: Saint-Basile gagne le premier duel

Kevin Gagné, François Bois et Samuel Cyr y sont allés d’un filet et une mention d’aide chacun pour mener les As de Saint-Basile à un triomphe de 6 à 2 sur le Thunder de River Valley, samedi soir, dans une rencontre de première ronde des séries éliminatoires du Circuit régional de hockey.

Les As, qui ont aussi obtenu des filets de Malcolm Arseneau, Alex Lavoie et Casey Fox, prennent donc les devants 1-0 dans cette série demi-finale.

Jonathan Connelly a été très bon devant la cage des As en bloquant 31 lancers.

Pour le Thunder, Peter Trainor (1-1) et Cameron Seely Jones ont marqué.

Le revers a été porté à la fiche de Travis Fullerton qui a été mis à l’épreuve à 32 reprises.

Toujours samedi, les Draveurs du Bas-Madawaska ont créé l’égalité 1-1 dans l’autre série demi-finale en défaisant le Dynamo de Kedgwick 5 à 4.

C’est un but d’Éric Roy avec un peu moins de cinq minutes à faire dans la rencontre qui a permis aux Draveurs de l’emporter.

Jason Martin, avec deux buts et et deux passes, ainsi que Samuel Gagnon, auteur de trois mentions d’aide, ont eux aussi connu un fort match dans le camp des Draveurs.

Jeffrey Akerley et Alexandre Violette ont complété la marque des vainqueurs.

Les buts du Dynamo ont été l’œuvre de Tommy Gallant (1-1), Anthony Parent (1-1), Rémi Savoie et Rino Savoie.

Pierre-Olivier Lemieux a repoussé 32 des 36 rondelles dirigées vers lui dans la victoire. À l’autre bout, Daniel Vautour a cédé cinq fois devant 37 lancers.

Dans le premier duel de la série présenté vendredi, c’est le Dynamo qui l’a emporté au compte de 7 à 2.

Anthony Parent (2-2) et Tyler Clair ont réussi un doublé dans le gain.

Tommy Gallant (1-1), Roch Lapointe (1-1) et Raphaël Pelletier ont complété la marque.

Cody Rossignol et Christian Ouellette ont enfilé l’aiguille dans le camp des Draveurs. Jason Martin a obtenu deux mentions d’aide.

Daniel Vautour a réalisé 30 arrêts dans la victoire. Pierre-Olivier Lemieux a repoussé 20 des 27 tirs dans le revers.