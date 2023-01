Volleyball: autre défaite pour le Bleu et Or

Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont eu beau garder le pointage serré, elles n’en ont pas moins encaissé une défaite de 3 à 0 devant les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick, samedi, dans une rencontre de volleyball féminin du Circuit de Sport universitaire de l’Atlantique.

Les Reds, qui avaient l’avantage de jouer devant leurs partisans au Richard J. Currie Center, ont triomphé en des manches de 26 à 24, 25 à 21 et 25 à 22.

Dans le club du Bleu et Or, Abigail Pallister et Ivana Urquhart-Mladi ont réussi toutes les deux 10 kills, alors que Sara Chiasson en a totalisé neuf. À noter également les 13 dits d’Anne Paquette.

Les Aigles Bleues (2-12), qui ont subi la défaite dans leurs cinq derniers duels, sont officiellement écartées des séries éliminatoires puisque les Reds (8-7) sont désormais assurés de terminer au pire au quatrième échelon. À noter que les Reds ont gagné leurs quatre derniers matchs, ce qui se veut la meilleure séquence active dans le SUA.

Le week-end prochain, les Aigles Bleues seront à St. John’s Terre-Neuve-et-Labrador pour se mesurer aux Sea-Hawks de l’Université Memorial pour une série de trois matchs en autant de jours.