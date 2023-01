Curling: un prélude aux Jeux du Canada pour Mélodie Forsythe

Mélodie Forsythe va balayer comme une bonne en février.

Dès dimanche, l’Acadienne de Moncton et ses coéquipières Caylee Smith, Rebecca Watson et Elizabeth Paterson vont prendre part aux Championnats canadiens de curling des moins de 18 ans qui prendront l’affiche au club The McIntyre de Timmins, en Ontario.

Ça se veut en même temps un prélude de leur tournoi à venir aux Jeux d’hiver du Canada, qui se déroulera du 19 février au 4 mars au Complexe The Silver Fox Entertainment de Summerside.

C’est sans oublier que dimanche, Forsythe et son autre quatuor un brin plus âgé, composée de Caylee Smith, Deanna MacDonald et Carly Smith, ont assuré leur place aux Nationaux M21 qui auront lieu du 25 mars au 2 avril à Rouyn-Noranda.

À noter toutefois que lors des deux Championnats canadiens (M18 et M21), Forsythe représentera l’équipe B du Nouveau-Brunswick en raison de défaites crève-cœur dans les deux finales provinciales, alors qu’elles étaient pourtant les favorites pour tout rafler.

«Nous allons jouer beaucoup de curling dans les prochaines semaines, raconte Mélodie Forsythe. À Timmins, comme il s’agit du même groupe d’âge qu’aux Jeux du Canada, nous voulons passer un message au reste du pays. Nous visons un podium. Nous sommes excitées à l’idée de faire face aux autres équipes que nous retrouverons (à Summerside). Ça va nous donner une bonne idée de la compétition pour les Jeux du Canada, bien que nous connaissons déjà un peu les équipes de l’Atlantique.»

D’ici Timmins, Forsythe et ses coéquipières devront toutefois mettre les bouchées doubles dans leurs études puisqu’elles devront passer leurs examens scolaires cette semaine en raison de leurs deux importants rendez-vous de curling pendant le mois de février.

L’entraîneur du quatuor M21, Tim Forsythe, qui se veut aussi le papa de Mélodie, est d’avis que les choses devraient bien aller à Timmins.

«Elles étaient relaxes après avoir assuré leur place aux Nationaux. Dimanche, elles ont même gagné le premier match de la finale contre le quatuor de Jenna Campbell par la marque de 7 à 3. Mais comme nous devions les battre deux fois pour gagner le tournoi, nous les avons affronté de nouveau lundi et cette fois-ci les filles ont perdu (8 à 3).»

«Nous étions les favorites pour gagner, mais ‘’favorites’’ c’est juste un mot. Un match de curling, ça se joue sur la glace», note l’entraîneur.

À noter que les deux coéquipières de Forsythe et Smith aux Jeux du Canada, Watson et Paterson, font partie du quatuor de Jenna Campbell. Rappelons aussi que l’entraîneur pour les Jeux du Canada est Wayne Tallon.