Hockey universitaire: les Aigles Bleus ont l’oeil sur le quatrième rang

L’équipe de hockey des X-Men de l’Université St. Francis Xavier a beau bénéficier d’un calendrier moins éprouvant, Derek Cormier croit encore que ses Aigles Bleus de l’Université de Moncton peuvent les devancer au quatrième rang du classement d’ici les séries éliminatoires.

Les deux équipes, comme les cinq autres du circuit, ont encore quatre matchs à disputer.

Alors que les X-Men (12-13-1) ont des rendez-vous avec les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (15-9-2), les Tigers de l’Université Dalhousie (6-18-2), les Huskies de l’Université Saint Mary’s (17-9-0) et les Axemen de l’Université Acadia (9-14-3), les Aigles Bleus (11-13-2), eux, doivent se taper dans l’ordre les Huskies, les Axemen, les Panthers et les puissants Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (21-3-2).

«Je crois que c’est toujours possible, affirme l’entraîneur du Bleu et Or. Nous ne sommes qu’à un seul point des X-Men. Nous visons la quatrième place pour avoir l’avantage de la glace pour la première ronde des séries.»

Derek Cormier croit d’ailleurs que le dernier week-end a remis son équipe sur les rails après une vilaine séquence de neuf rencontres d’affilée sans victoire.

«Nous n’avions juste pas la chance de notre côté pendant cette mauvaise passe. Il y a des parties que nous aurions pu gagner. Ajoute trois ou quatre victoires à notre fiche pendant cette séquence et nous nous battons pour la deuxième position. Je sais aussi que notre bon début de saison (6-2) n’était pas de la chance. Nous avons réussi à battre toutes les équipes de la ligue cette saison et nous sommes donc capables de le refaire de nouveau», révèle-t-il.

«Je crois vraiment que notre dernier week-end, où nous sommes allés chercher trois points sur une possibilité de quatre, nous a permis de retrouver notre momentum. Nous avons passé au travers du pire», mentionne le pilote de l’U de M.

Cormier croit de plus que le fait que son équipe disputera trois de ses quatre derniers duels du calendrier à la maison va l’aider.

«Nous allons jouer devant nos partisans et il faut en profiter. Nous allons d’abord nous concentrer sur nos adversaires de vendredi, les Huskies. C’est une équipe qui joue du bon hockey ces temps-ci. Pour notre part, il s’agira de garder le jeu simple, de travailler pendant 60 minutes et d’éviter les gaffes. Il faut faire comme il faut les petites choses. Jouer avec intelligence. Le hockey, ça reste un jeu d’erreurs», explique-t-il.

Questionné sur l’état de santé de son joueur étoile Mika Cyr, Derek Cormier a encore une fois répété que l’Acadien de Sainte-Anne-de-Madawaska ne serait pas de retour cette saison. Toutefois, sans le dire véritablement, il a laissé la porte un brin ouverte pour les séries.

«Je ne dis pas qu’il ne jouera pas dans les séries, mais nous faisons comme s’il ne revenait pas», lance-t-il riant.

L’autre grand blessé, l’arrière Vincent Lanoue, pourrait toutefois effectuer son retour dès la fin de semaine.

«Vincent, c’est un morceau de notre brigade défensive et il se rapproche de plus en plus d’un retour. C’est toutefois un cas douteux pour ce week-end», note Cormier.

L’entraîneur des Aigles Bleus a par ailleurs voulu faire la promotion de son défenseur Jacob Dion (3-18=21), à coup sûr l’une des meilleures recrues dans le Circuit du Sport Universitaire de l’Atlantique. Son différentiel de +21, le meilleur et de loin du Bleu et Or, le place aussi au quatrième rang du SUA à ce chapitre.

«Jacob connaît toute une saison, affirme Cormier. C’est un défenseur offensif qui s’est bien acclimaté au calibre de jeu. Je le vois obtenir le titre de recrue de l’année dans notre ligue et je le vois également au sein de l’équipe d’étoiles au pays.»

Après leur match contre les Huskies, vendredi, les Aigles Bleus iront disputer un dernier match sur la route avant les séries, samedi, au domicile des Axemen à Wolfville.

Les hommes de Derek Cormier devront par ailleurs avoir à l’oeil une autre recrue de premier plan dans le camp des Huskies, soit l’ancien défenseur du Titan d’Acadie-Bathurst et des Wildcats de Moncton Jaxon Bellamy (8-12=20, +11). Le Néo-Brunswickois de Hampton a enregistré sept points (2-5) dans ses trois dernières parties.