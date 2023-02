Marko Estrada remporte deux prix au Québec

Marko Estrada a connu une année 2022 exceptionnelle. Ça ne surprendra donc personne de savoir que celui qui se targue d’être le «champian du mande» a été l’une des principales vedettes de la 19e remise des prix annuels de la lutte québécoise, mardi soir.

Le lutteur de Le Goulet a ainsi remporté deux prix prestigieux, soit celui de la personnalité la plus populaire, ainsi que le combat de l’année, récompense qu’il partage avec trois bonshommes qu’il connaît fort bien puisqu’il s’agit de trois autres membres de la Kliq que préside justement Estrada.

«Ça m’a fait de quoi quand j’ai appris la nouvelle. Ça m’a ému», affirme l’interprète de Marko Estrada, Marc Roussel.

«Ça m’a donné un sentiment d’accomplissement. Ça m’a fait réaliser à quel point j’en ai fait des choses en 2022. Tu t’en rends pas vraiment compte dans le feu de l’action parce que ça passe tellement vite», dit-il.

Il se dit particulièrement fier du prix de la personnalité de l’année.

«Je travaille fort pour populariser la lutte et je ne le fais pas que pour moi. J’accorde beaucoup d’importance à prendre le temps de parler aux gens qui viennent voir les galas. Je prends des photos avec eux ou encore je signe des autographes. C’est important que je le fasse», confie-t-il.

Marko Estrada dit croire beaucoup en l’importance de rencontrer les amateurs après chaque gala. – Gracieuseté: Gaétan Lanteigne Photography

Quand on lui fait mention qu’il avait remporté le prix de la personnalité la plus détestée en 2015, il rétorque sa fierté d’avoir su changer sa perception aux yeux des amateurs de lutte. Bien sûr, ç’a beaucoup à voir sur le fait qu’il combat désormais du côté des gentils.

«Ça démontre que je me suis bien renouvelé, note-t-il. La lutte, c’est quelque chose que je prends très au sérieux. Mon but est de devenir un lutteur complet. Et ça ne comprend pas uniquement mes performances sur le ring. Je vais au gymnase tous les jours pour avoir le physique que j’ai. Je m’assure aussi de prendre soin de mes adversaires sur le ring. J’ai aussi travaillé ma façon de parler au micro. Je fais également des vidéos dans les médias sociaux. Je suis rendu que j’en fais une chaque jour. La demande est là. C’est fou les réactions que j’obtiens après une vidéo. La lutte, même si c’est seulement le week-end, je la fais comme si c’était mon travail.»

Outre les deux prix remportés, Marko Estrada a également terminé au troisième rang pour l’obtention du prix Yvon-Robert qui récompense le lutteur indépendant de l’année au Québec. Seuls Mike Bailey et PCO (Pierre-Carl Ouellet), tous deux membres d’Impact Wrestling, l’ont devancé à ce chapitre.

«Ça aussi c’est quelque chose dont je suis fier. Ça fait 10 de suite que je termine dans le top-10 de ce prix. Et la majorité du temps, c’est dans le top-5», clame-t-il.

En compagnie de Matt Angel, il a également pris le deuxième échelon pour le prix de l’équipe de l’année. C’est la Tabarnak de Team (TDT), composée de Mathieu St-Jacques et Thomas Dubois, qui a triomphé.

Estrada a également pris le deuxième rang pour le prix Eddy-Creatchman pour ses performances au micro. C’est le gérant de lutteur Claude Maloon qui l’a devancé dans cette catégorie.

Enfin, sa présence assidue sur différentes plate-formes, que ce soit en compagnie des humoristes Jo Cormier et Mariana Mazza, de sa participation au Festival Juste pour Rire, de son passage au très populaire podcast Mike Ward sous écoute, de ses présences à la télévision, au théâtre et ailleurs lui ont valu une place dans le top-10 des 10 principales nouvelles de la dernière année.

Et vous savez quoi? L’année 2023 s’annonce toute aussi occupée.

«Rien qu’avec la lutte, je suis booké pour chaque week-end jusqu’à la fin octobre. On parle de un ou deux combats par fin de semaine, et parfois trois. Je peux d’ailleurs confirmer que je serai de retour au Festival de Shippagan en juillet et que je ferai la finale de la nouvelle promotion de lutte (RSPW) en septembre contre mon grand ami Franky The Mobster. Je n’ai pas encore de dates, mais tout indique je retournerai aussi à Moncton cet été pour la North Pro de Markus Burke», énumère-t-il

Vous pouvez ajouter à cela la sortie du film La bataille de Farador, du réalisateur Édouard Tremblay, qui doit être lancé sur grand écran dans les prochaines semaines et dans lequel il tient un rôle, de même que sa présence dans une exposition sur la lutte au Musée de la Civilisation. Il prendra également part à la nouvelle émission animée par Véronique Cloutier, Zénith, à la fin février.

«Ça va être une autre grosse année. C’est plaisant parce que ça veut dire que ma lancée se poursuit. J’ai 39 ans et je me sens encore au sommet. Je n’ai pas le sentiment d’avoir ralenti sur le ring. Il faut dire que je lutte avec plus d’intelligence», termine celui qui, à une certaine époque, était considéré comme un maître de la voltige.

Marko Estrada lors de son passage remarqué au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan en juillet. – Gracieuseté: Gaétan Lanteigne Photography

Voici les autres prix remis:

Lutteuse de l’année: LuFisto l’emporte pour une 16e fois en 20 ans.

Rivalité de l’année: Thomas Dubois vs Twiggy (Battlewar).

Personnalité la plus détestée: Twiggy.

Recrue de l’année: Yayne Harrison.

Personnalité de l’année: Claude Maloon.

Invité de l’année: Minoru Suzuki.

Promotion de l’année: La NSPW, dont fait partie Marko Estrada, l’emporte pour une 12e année consécutive.

Événement de l’année: Golden Opportunity XII (NSPW).

Scripteur de l’année: Michael Bisson (NSPW).

Balado de l’année: Les Anti-Pods de la lutte (Pat Laprade et Kevin Raphaël).

Prix hommage: Vivian Vachon.

Temple de la renommée – classe 2023: Manny Eleftheriou, Carl Leduc, Sexxxy Eddy et Henri Dostie.