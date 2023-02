Un Acadien au Match des Étoiles de la LNH

«C’est un de mes rêves qui se réalise aujourd’hui.»

Alors que la province traverse une période de froid intense, Kevin Lagacé – originaire de McKendrick au Restigouche – a les deux pieds dans le sable des plages de la Floride.

Grand fan de hockey, et particulièrement des Canadiens de Montréal, M. Lagacé a décidé de s’offrir l’expérience ultime dont il rêvait depuis longtemps: le weekend du Match des Étoile de la LNH.

«Ça fait un bon bout que je jonglais avec l’idée d’assister à un de ces weekends, mais ça n’adonnait jamais. Quand j’ai vu que ça allait avoir lieu en Floride, j’ai décidé que cette fois serait la bonne», racontait vendredi le principal intéressé en direct de Fort Lauderdale où se déroulaient plusieurs activités destinées à plaire aux amateurs de hockey. Tir de précision, lancer le plus puissant, réflexes de gardiens de but… Tout y passe, incluant l’exposition des nombreux trophées remis aux athlètes, dont bien entendu la fameuse coupe Stanley.

«Il fait beau, il fait chaud. Ça ne fait pas beaucoup atmosphère de hockey à première vue, mais il y a au contraire toute une ambiance sur place et beaucoup de fans. C’est surprenant», indique-t-il.

Ce weekend, c’est aussi la possibilité de rencontrer les joueurs. Déjà, Kevin Lagacé a eu la chance de croiser quelques vedettes – anciennes et actuelles – de la LNH, parmi lesquelles l’ancien défenseur Ed Jovanoski des Panthers (équipe hôtesse du Match des Étoiles) et le gardien vedette des Flyers à l’époque des Broad Street Bullies, Bernard Parent. Des joueurs actuels, il a rencontré très brièvement l’actuel capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, mais aussi Nathan MacKinnon et Cale Makar de l’Avalanche du Colorado pour n’en nommer que quelques-uns.

Kevin Lagacé en compagnie d’une de ses idoles, Sidney Crosby. – Gracieuseté

Mais parmi toutes ses rencontres, la plus mémorable demeure jusqu’ici celle avec un ancien porte-couleurs du CH.

«Je marchais sur le site quand j’entends (en anglais): Hey, tu veux une photo avec moi? Je me retourne et à ma grande surprise je vois P.K. Subban qui me regarde en souriant», relate Kevin qui ne s’est pas fait prier pour la photo.

«C’était l’un de mes favoris lorsqu’il était à Montréal. C’est bien entendu mon chandail qui a attiré son attention. Il m’a amené avec lui afin qu’on prenne une photo en compagnie du logo de la ligue en arrière-plan. J’ai trouvé que c’était une belle attention de sa part d’interpeller ainsi un fan de son ancienne équipe. On voit que même après plusieurs années, il a l’organisation à cœur», ajoute-t-il.

Certes, la conversation entre les deux hommes a été limitée par la suite en raison des nombreux admirateurs sur place. «Mais on a quand même échangé un peu, notamment sur Carey Price, celui qui figure sur mon chandail», souligne le Restigouchois.

Son chandail lui a aussi valu d’être reconnu par une autre personnalité de marque… la mascotte des Canadiens, Youppi, qui n’a pas manqué de saluer l’un des rares fans du tricolore sur place.

Le clou du week-end demeure néanmoins la compétition d’habiletés et le match des étoiles comme tel.

«J’ai vraiment hâte d’assister à tout cela, surtout que j’ai pu avoir de bons sièges. Ça risque d’être très intéressant. Peut-être que vous allez me voir, qui sait?», mentionne-t-il.

Bien qu’il ne soit pas donné, Kevin soutient que le weekend du Match des Étoiles n’est pas aussi inaccessible que certains le croient. Dû moins si l’on s’y prend tôt. Dans son cas, les billets ont été achetés dès leur mise en vente l’automne dernier.

«Aujourd’hui, quelqu’un qui veut assister au week-end ça va lui coûter les yeux de la tête. Mais si tu t’y prends tôt, quand les billets sortent, tu peux t’en tirer quand même assez bien. C’est raisonnable pour le show, et surtout quand on est vraiment un grand fan. À mes yeux, ça vaut le coup, c’est l’expérience d’une vie.»