CRH: Gallant fait la différence en prolongation

Tommy Gallant a marqué le but le plus important de la saison du Dynamo de Kedgwick, samedi soir, à Saint-Léonard. Son but en prolongation a non seulement procuré une victoire de 4 à 3 à son équipe, mais il a aussi permis aux siens d’éviter que les Draveurs du Bas-Madawaska ne prennent une avance de 3-1 dans cette série demi-finale du Circuit régional de hockey.

Raphaël Pelletier (1-1), Rémi Savoie et Gabriel Vanier ont été les autres buteurs du Dynamo. Patrick Huard a obtenu deux aides.

Mackenzie Keirstead, Matthew Bursey et Cody Rossignol ont enfilé les buts des Draveurs.

Billy Asselin a été l’autre grande vedette du Dynamo avec un total de 50 arrêts. À l’autre bout, Pierre-Olivier Lemieux a repoussé 35 rondelles.

Vendredi, les Draveurs ont pris l’avance 2-1 dans la série en l’emportant 4 à 2.

Christian Ouellette (2), Paul Pelletier et Matthew Bursey ont marqué pour les Draveurs.

La réplique du Dynamo est venue de Raphaël Pelletier et Julien Hébert.

Pierre-Olivier Lemieux a réalisé 38 arrêts dans le gain. Daniel Vautour a bloqué 19 des 22 tirs des Draveurs.

Dans l’autre série demi-finale, les As de Saint-Basile ont pris les devants 2-1 en battant le Thunder de River Valley 6 à 3, vendredi soir.

Kevin Gagné y est allé d’un tour du chapeau dans la victoire. Malcolm Arseneau (2) et Christian Sirois, dans un filet désert, ont complété la marque. Sébastien Bernier et Casey Fox ont obtenu respectivement trois et deux aides.

Peter Traitor (1-1), Brandon Parsons et Roderick Langille ont compté les buts du Thunder.

Jonathan Connely a effectué 33 arrêts dans le triomphe. Travis Fullerton a cédé cinq fois sur 36 tirs.