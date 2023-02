Curling: Forsythe s’incline en lever de rideau

L’Acadienne Mélodie Forsythe a subi une défaite de 4 à 3 devant Équipe Québec 1, dimanche après-midi, en ouverture des Championnats canadiens de curling des moins de 18 ans présentés à Timmins, en Ontario.

Forsythe et ses coéquipières d’Équipe Nouveau-Brunswick 2, Caylee Smith, Elizabeth Paterson et Rebecca Watson, menaient pourtant 3 à 2 après six manches, quand le quatuor de Jolianne Fortin s’est mis en marche en obtenant un point dans chacune des deux dernières manches.

Forsythe aura l’occasion de se reprendre dès lundi matin face à l’Île-du-Prince-Édouard.

Les trois autres équipes du Nouveau-Brunswick ont par ailleurs eu une journée plus heureuse en savourant chacune la victoire.

Ainsi, l’équipe de Marlise Carter, ou si vous préférez Équipe Nouveau-Brunswick 1 a défait Équipe Ontario 2, 5 à 2.

Du côté masculin, Équipe Nouveau-Brunswick 1, menée par Timothy Marin, a triomphé 10 à 6 contre Terre-Neuve-et-Labrador, tandis qu’Équipe NB 2, avec comme capitaine Luke Robichaud, a pris la mesure des Territoires du Nord-Ouest 9 à 3.

Lundi soir, les équipes Marin et Robichaud affronteront respectivement l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse 1.