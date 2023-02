LHM: Miramichi bat Summerside 3 à 2

Les Western Capitals de Summerside ont quitté le Centre civique de Miramichi avec un fort mauvais goût dans la bouche, dimanche après-midi. Malgré un réveil tardif qui lui ont permis de créer l’égalité dans la première moitié du dernier vingt, ils ont tout de même dû s’avouer vaincu au grand plaisir des 589 spectateurs présents face aux coriaces Timberwolves par la marque de 3 à 2.

Jacob Santerre a été la grande vedette du match avec le but vainqueur alors qu’il ne restait que 33 petites secondes à écouler au tableau d’affichage. C’est ce même Santerre qui avait inscrit le deuxième but des siens en première période, en plus de préparer celui de Jérémy Duhamel.

L’autre héros des T-Wolves (19-14-6) a certes été le gardien Ryan Knight qui a bloqué 48 des 50 lancers des visiteurs, dont tous les 40 tirs reçus pendant les 40 premières minutes de jeu.

Trentyn Crane et Tate Brunner ont réussi les buts des Western Capitals (25-11-1).

Chad Arsenault a effectué 26 arrêts dans la défaite.