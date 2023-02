SUA: toute une dégelée pour l’U de M

Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont essuyé une correction qu’elles ne sont pas sur la veille d’oublier, dimanche après-midi, à Antigonish. Face à des X-Women de St. Francis Xavier qui étaient dotées d’un véritable appétit d’ogre, le Bleu et Or s’est incliné 9 à 2.

La dernière fois que les Aigles Bleues (10-16-0) ont accordé autant de buts à l’adversaire remonte au 6 mars 2011, alors qu’elles s’étaient fait battre par la même marque devant ces mêmes X-Women.

Maggy Burbidge a mené l’offensive des X-Women (18-5-3) avec deux buts et une passe. Lauren Dabrowski (1-2), Chloe Vukosa (1-1), Chloe Oleksiuk (1-1), Lea MacLeod (1-1), Landyn Pitts (1-1), Kamdyn Switzer et Abby Lewis ont réussi les autres buts des X-Women. Ella VandeSompel a amassé trois passes, alors qu’Ellie Brown et Josie Chisholm se sont faits complices de deux mentions d’assistance.

Isadora Quirion (1-1) et Shane Rossignol ont fourni la réplique du Bleu et Or.

Annick Boudreau et Audrey Berthiaume ont partagé le travail devant la cage des Aigles Bleues. Elles ont fait face à un total de 37 lancers. Jamie Johnson a été créditée du gain, elle qui a bloqué 28 tirs.

Samedi, les Aigles Bleues ont subi un revers de 3 à 2 aux mains des Tommies de St. Thomas.

Natalie MacKay, deux fois, et Erin Arsenault ont marqué les buts des Tommies.

Erica Plourde et Maritza Labrie ont riposté pour les Aigles Bleues.

Les filles de l’entraîneur-chef Marc-André Côté vont reprendre l’action mercredi en visitant les Tommies de St. Thomas au Grant-Harvey Centre.