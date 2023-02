Curling: Mélodie Forsythe défait facilement l’Île-du-Prince-Édouard

Après avoir subi une défaite serrée de 4 à 3 contre Équipe Québec 1, dimanche, Mélodie Forsythe et ses trois comparses ont rebondi de belle façon, lundi matin, en massacrant les représentantes de l’Île-du-Prince-Édouard 9 à 1 aux Championnats canadiens de curling M18 présentés à Timmins, en Ontario.

Après avoir ouvert la marque 2 à 0 dès le premier bout, Équipe Nouveau-Brunswick 2 a vu ses adversaires inscrire le premier point au quatrième bout.

Ce sera leur seul moment de gloire de la rencontre.

Forsythe et ses coéquipières ont d’abord réussi trois gros points au cinquième bout, un autre au sixième et finalement trois autres au septième engagement pour prendre une avance insurmontable de 9 à 1. La huitième et dernière manche n’a même pas été disputée.

Avec cette victoire, Équipe NB 1 montre une fiche de une victoire et une défaite. Les filles avaient la chance de poursuivre sur leur lancée en soirée, lundi, alors qu’elles affrontaient Équipe Québec 2, toujours invaincue après deux duels.

L’autre formation féminine de la province, Équipe NB 1 (1-0), menée par Marlise Carter, n’a pas joué lundi matin et devait se mesurer en soirée à Équipe Nouvelle-Écosse 1 (1-1).

Chez les garçons, Équipe NB 1 et son capitaine Timothy Marin ont conservé leur fiche intacte après trois rencontres en prenant la mesure d’Équipe Colombie-Britannique 1 au compte 5 à 2. Marin et ses coéquipiers, qui tiraient de l’arrière 2 à 1 après cinq bouts, ont enregistré pas moins de quatre points au sixième engagement pour assurer leur triomphe.

De leur côté, Luke Robichaud et les autres membres d’Équipe NB 2 (1-1) ont eu droit à une pause lundi. Ils reprendront le travail mardi face à Équipe Manitoba 2 (0-2).