Une équipe dieppoise de vélo voit grand

Après quatre années axées sur le développement, l’équipe de vélo de montagne Project Dialed In a pris la décision de passer à la vitesse supérieure. Grâce à son trio féminin élite, la formation qui a pignon sur rue à Dieppe croit plus que possible d’aller chercher quelques podiums dans les prochains mois.

«Je crois que nous étions prêts à passer à cette nouvelle étape qui se veut majeure, révèle le directeur sportif Luc Arseneau. Nous nous sommes donnés le mandat de regrouper un groupe de cyclistes dans le but de monter un programme de classe mondiale. Évidemment, nous voulons tout de même que nos coureurs continuent de grandir et de se développer dans un environnement bien soutenu.»

L’ajout de coureuses de niveau international comme la Québécoise Cindy Montambault, ainsi que les Ontariennes Dana Gilligan et Jocelyn Stel, fait de l’équipe féminine une force à surveiller sur le circuit de la Coupe Canada.

La Néo-Écossaise Jessy Lee Carveth complète le quatuor féminin, bien qu’elle va compétitionner principalement en cyclisme sur route sur la scène européenne.

Chez les hommes, outre le Néo-Écossais Edward Walsh, qui œuvrera au niveau élite, on retrouve les trois compères acadiens, Anthony Arseneau et William Arseneau, de Dieppe, et Antoine Lacombe, d’Edmundston. Les trois jeunes vont sillonner les sentiers chez les moins de 23 ans.

«Au niveau féminin, nous croyons pouvoir aller chercher des podiums de façon régulière, confie Luc Arseneau. Même que Cindy a pour objectif d’obtenir son laissez-passer pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Nous croyons aussi que Dana et Jocelyn, qui ont déjà une vaste expérience sur la scène mondiale, vont poursuivre leur progression. Elles vont continuer sur le circuit de la Coupe du monde, mais elles vont également nous représenter sur le circuit de la Coupe Canada, où elles seront à surveiller.»

Les nouveaux uniformes de l’équipe Project Dialed In. – Gracieuseté

Arseneau dit aussi beaucoup de bien de la recrue Jessy Lee Carveth, un ancienne joueuse de soccer et coureuse de cross-country de l’Université Acadia. Une blessure à un pied l’a toutefois forcé à changer de sport et c’est vers le vélo qu’elle s’est depuis tournée, elle qui en faisait déjà un peu avant de demander à Luc Arseneau de devenir son entraîneur.

«Jessy s’est découverte une nouvelle passion et c’est incroyable l’amélioration qu’elle a démontré en un an. Tu vois que c’est une pure athlète. Elle est vraiment un beau projet pour Project Dialed In. Pour cette année, Jessy va faire du XCO avec les autres, mais aussi de la course sur route. D’ailleurs, Edward va également continuer de faire de la course sur route. Il faut dire qu’il a toujours eu du succès dans cette épreuve», mentionne-t-il.

Project Dialed In entamera sa saison de course à Fayetteville, en Arkansas, du 12 au 16 avril, dans le cadre du circuit de la Coupe pro des États-Unis.

En vélo de montagne (XCO), l’équipe sera également aux épreuves de Coupe Canada à Baie-Saint-Paul (27-28 mai), à Hardwood Hills (3-4 juin), à Canmore (17-18 juin), à Whistler (24-25 juin, à confirmer), à Sherbrooke (8-9 juillet), à Dieppe (15-16 juillet) et à Saint-Félicien (19-20 août), en plus des Championnats canadiens à Kentville (22-23 juillet) et de deux épreuves de la Coupe du monde, soit à Snowshoe (28 au 30 septembre) et à Mont-Sainte-Anne (6 au 8 octobre). Ajoutez à cela le Israël Epic (11 au 14 octobre).

Project Dialed In compte aussi prendre part aux Championnats canadiens de XCM qui auront lieu au Yukon, les 15 et 16 septembre. Une épreuve de XCM est une course de longue distance, ou si vous préférez un marathon sur vélo de montagne.

En bref… Le bleu sera désormais davantage en valeur sur les uniformes de Project Dialed In, bien qu’il reste une petite touche orange. Luc Arseneau aime appeler les nouvelles couleurs de l’équipe la version 2.0… À 39 ans, Cindy Montambault est la vétérane de l’équipe. Tous. Les autres membres sont âgés de 25 ans au moins, soit Edward Walsh (25 ans), Dana Gilligan (23 ans), Jessy Lee Carveth (22 ans), Jocelyn Stel (21 ans), Anthony Arseneau (21 ans), William Arseneau (20 ans) et Antoine Lacombe (19 ans)… À plus long terme, Project Dialed In aimerait compter sur une équipe élite qui va compétitionner sur le circuit mondial et une équipe M23 pour le circuit de la Coupe Canada… Rémi Lévesque et Émilie McIntyre ne sont pas de retour avec l’équipe Project Dialed In. Ils ont pris la décision de concentrer leurs efforts sur les études… À noter qu’Anthony et William sont les fils de Luc Arseneau…

À 39 ans, Cindy Montambault rêve d’olympisme

Cindy Montambault est la grande acquisition de Project Dialed In pour 2023. La Québécoise est même sur les rangs pour obtenir une place au sein de l’équipe canadienne en vue des Jeux olympiques de Paris en 2024. – Graceuseté

Elle est originaire de Val-d’Or, mais habite désormais à Val-David. Elle fait partie de l’équipe nationale de vélo de montagne depuis bientôt sept ans, mais n’a jamais compétitionné au sein d’une équipe à proprement parler. Pourtant, à bientôt 40 ans, Cindy Montambault rêve toujours d’olympisme et elle croit que sa pente de progression est encore devant elle. C’est cette feuille de route peu conventionnelle qui a convaincu Luc Arseneau de lui ouvrir les portes de Project Dialed In.

Cindy Montambault est plus qu’heureuse de pouvoir se retrouver enfin au sein d’une équipe. Elle en rêvait depuis si longtemps.

«Le problème avec le vélo, c’est qu’il n’y a pas beaucoup de clubs au Canada. C’est d’autant plus dommage qu’un ou une athlète ne peut pas se rendre bien loin le support d’un club. Je ne dis pas que c’est impossible, mais ça l’est pratiquement», affirme-t-elle en toute franchise.

«Quand tu es seule, tu dois t’occuper de tout. Par exemple, ça implique de gérer toute la logistique, y compris la réservation des billets d’avion, des réservations d’hôtel, etc. Quand tu fais partie d’une équipe, tu as droit à du soutien à ce niveau. C’est sans oublier un sentiment d’appartenance. Mentalement, ça va être plaisant de voyager avec des coéquipiers et de porter le même maillot», dit-elle.

Luc Arseneau n’hésite d’ailleurs pas à dire que Cindy Montambault, en raison de sa vaste expérience, aura un rôle de mentor auprès des autres athlètes de Project Dialed In. Il faut également préciser qu’Arseneau est un bon ami avec le conjoint de la cycliste, Serge Desrosiers. Ce dernier est l’ancien entraîneur-chef d’Équipe Québec en vélo de montagne.

«C’est clair que le leadership de Cindy va aider, révèle Arseneau. C’est une passionnée. Notre équipe avait besoin d’une athlète comme elle qui a ce grand vécu. Nous allons tout mettre en œuvre pour qu’elle puisse accumuler des points au fil de la prochaine année pour sa qualification olympique.»

Paris 2024, même si les chances sont minces, Montambault y croit vraiment.

«Je suis actuellement considérée comme la cinquième meilleure au Canada et il y a seulement de la place pour deux filles, peut-être même juste une pour les Jeux de Paris. Chez les femmes, la courbe de progression est heureusement plus longue que chez les hommes. Je crois que c’est une question d’hormones. Nous n’avons pas à subir une baisse d’hormones comme c’est le cas chez les hommes en début de trentaine», explique celle qui dans la vie de tous les jours est une massothérapeute.

«Je vais donc continuer tant que je vais avoir le sentiment que je m’améliore encore. Et puis, j’ai toujours la passion et le goût de l’aventure», ajoute Montambault, qui compétition sur le circuit de la Coupe du monde depuis 2009.

Cindy Montambault entamera sa saison 2023 avant tous les autres membres de Project Dialed In puisqu’elle prendra part à une première compétition, dans deux semaines, à Porto Rico.

«C’est seulement une première épreuve afin de me remettre dans le bain», signale-t-elle en riant.

Parmi ses faits d’armes, notons un titre de championne canadienne en sprint, une troisième position en Coupe du monde, toujours en sprint, quelques victoires d’étape en Coupe du monde et plusieurs victoires et podiums sur la scène canadienne. Au fil des années, elles a compétitionné, entre autres, en République tchèque, en Slovaquie, en Autriche, en Italie, en Suisse, en Pologne, en Allemagne, en Colombie, en Andorre, au Brésil, à Israël, en Afrique du Sud et aux États-Unis.

Un camp en Espagne qui a motivé Anthony Arseneau

Le Dieppois Anthony Arseneau (dans les airs) a des objectifs élevés pour la saison 2023. – Gracieuseté: Don Rcker

Anthony Arseneau a des objectifs élevés pour la saison 2023 de vélo de montagne. Non seulement il rêve d’un top-15 à la Coupe Canada de Dieppe, à la mi-juillet, mais il aimerait aussi terminer sa dernière année d’admissibilité dans le groupe d’âge M23 dans le top-25 au pays.

Le Dieppois est tellement motivé qu’il a décidé de mettre toutes les chances de son côté, en décembre, en s’exilant pendant deux mois à Gérone, en Espagne, pour un camp d’entraînement qu’il vient d’ailleurs tout juste de terminer.

«Je suis un bien meilleur cycliste que je ne l’étais avant mon arrivée à Gérone, estime-t-il. Ce camp m’a fait énormément de bien. Je me sens surtout plus endurant.»

Pour être certain de ce qu’il avance, Anthony Arseneau a même prévu un ultime camp d’entraînement, cette fois-ci en Arkansas. Bref, il y séjournera dès mars pour les dernières semaines qui le sépareront de la première épreuve au calendrier pour l’équipe Project Dialed In prévue à Fayetteville, du 12 au 16 avril, justement dans le même État américain.

«Je me sens prêt pour la saison 2023, mentionne-t-il. C’est une grosse année qui m’attend et l’arrivée de Cindy Montambault et des autres filles d’expérience dans l’équipe vont nous motiver. Pour moi, ma grosse épreuve de la saison est celle de Dieppe. C’est dans ma cour. J’habite à deux minutes du parcours. La dernière fois, en 2020, j’ai pris la 18e place et j’aimerais répéter l’exploit. En fait, j’aimerais réussir un top-15 pour démontrer une amélioration.»

«Et pour la saison en général, je crois très raisonnable de viser un top-25. C’est un bel objectif je trouve», ajoute Anthony Arseneau.

Son coéquipier Antoine Lacombe, le jeunot de l’équipe à seulement 18 ans, veut seulement continuer de progresser dans son sport.

«J’en suis encore à trouver une façon de bien combiner les études avec l’entraînement et les compétitions, révèle celui qui étudie en science de la santé à l’Université de Moncton. C’est déjà ma troisième année avec l’équipe et j’espère faire mieux cette année. Je vais tout donner à chaque compétition», indique le natif d’Edmundston.