Joshua Fleming est maintenant le gardien numéro 1 du Titan

Même si Sergei Litvinov aura droit à quelques départs d’ici la fin du calendrier régulier, Joshua Fleming est désormais considéré comme le gardien numéro 1 du Titan d’Acadie-Bathurst. Son brio lors des rencontres de samedi et dimanche a achevé de convaincre Gordie Dwyer que le portier de 18 ans méritait d’être son homme de confiance.

Si les rencontres se sont soldées par des revers de 4 à 2 (Blainville-Boisbriand) et de 2 à 1 (Drummondville), Fleming, lui, a brillé en bloquant 36 et 49 rondelles lors de ces deux duels, sans oublier qu’il a également dû faire face à 10 tireurs en fusillade, dimanche. Ça lui donne donc une moyenne de buts alloués de 2,40 et un taux d’arrêts de ,944 pour ces deux rencontres.

Cette saison, le cerbère originaire de Montréal affiche une moyenne de 3,81 et un taux d’efficacité de ,891 en 22 rencontres.

«Le match de dimanche a définitivement été mon meilleur avec le Titan, souligne Fleming. Je pense que j’ai prouvé que j’étais capable de tenir mon bout dans ce genre de partie.»

«C’était voulu de lui faire jouer ces deux matchs, affirme pour sa part Gordie Dwyer. Je voulais voir s’il avait l’étoffe d’un gardien numéro 1. Je voulais voir s’il pouvait tenir le coup mentalement et physiquement. Il a passé le test.»

Le directeur général et entraîneur-chef du Titan ne doute aucunement du potentiel de Fleming. Il se questionne toutefois si le jeune gardien a le physique pour disputer plusieurs matchs.

«C’est un grand gardien de 6 pieds 2 pouces, mais il n’est vraiment pas gros. Il va lui falloir ajouter du muscle. Heureusement, il y a de l’amélioration à ce niveau. Il ne pesait que 140 livres au camp d’entraînement. La dernière fois que nous l’avons pesé, il était tout près de 150 livres. Il doit encore travailler là-dessus», révèle Dwyer.

«Mais depuis son rappel (des Rapides de Grand-Sault, à la période des Fêtes), il nous a donné plusieurs bonnes performances. C’est définitivement un gardien de calibre junior majeur», indique Dwyer, qui confirme la présence de Fleming contre les Islanders de Charlottetown, jeudi soir.

L’entraîneur des gardiens du Titan Adrien Lemay abonde dans le même sens que son patron.

«Joshua est un gardien intelligent qui travaille fort et qui est facile à diriger, mentionne-t-il. Il a vraiment été bon en fin de semaine. Il nous a démontré qu’il était capable de grandes performances.»

«Cet automne, nous l’avons envoyé à Grand-Sault parce que nous étions déçus de son camp d’entraînement, bien qu’une blessure ne l’a pas aidé. Nous étions toutefois confiants qu’il serait entre bonnes mains avec Greg (Leland) chez les Rapides. Joshua a été incroyable là-bas. Quand nous l’avons ramené, nous savions qu’il s’en venait ici pour de bon», indique Lemay.

À Grand-Sault, Fleming a effectivement été solide en remportant six de ses huit décisions, tout en présentant une moyenne de buts alloués de 2,61 et un taux d’efficacité de ,920.

«Avec le recul, mon séjour à Grand-Sault est ce qui pouvait m’arriver de mieux, note Fleming. J’ai fait face à beaucoup de lancers et j’ai gagné en expérience.»

La fameuse enveloppe

Adrien Lemay avait par ailleurs une bonne anecdote à raconter au sujet du gardien.

En mai 2021, quelques semaines avant le repêchage, il reçoit par la poste une enveloppe dans laquelle on retrouve une lettre et une disquette. Si Lemay n’a pas regardé le contenu de la disquette, il a toutefois pris la peine de lire la lettre.

C’était un jeune gardien québécois qui tenait à se présenter et qui voulait faire savoir qu’il rêvait de jouer dans la LHJMQ et qu’il souhaitait seulement avoir une chance. À noter que les 18 clubs du circuit ont reçu la même enveloppe.

«C’était une lettre de Joshua et je n’avais aucune idée de qui il était, soutient Lemay. J’ai fini par l’oublier. Puis, quelques mois plus tard, j’entends parler d’un gardien non repêché qui était en train de casser la baraque dans la Ligue des moins de 18 ans. Il était très convoité, mais il a finalement choisi le Titan.»

«Le plus drôle c’est que je ne me souvenais plus de lui. C’est son père qui s’en est chargé en m’appelait un jour pour me dire que le gardien que nous venions de signer était son fils, le même gars qui m’avait envoyé une lettre quelques mois plus tôt et dont je n’avais pas pris la peine de répondre», raconte Lemay, qui avoue s’en vouloir encore de n’avoir pas pris la peine de regarder la fameuse disquette.

«Je suis fier que Joshua ait réussi à atteindre son objectif. Le plus bizarre c’est que j’ai vécu sensiblement la même chose que lui. À 15 ans, je n’avais pas réussi à me tailler une place dans le midget AAA et je n’avais donc pas été repêché. L’année suivante j’ai tout gagné avec le Séminaire Saint-François et j’ai ensuite joué pour les MAINEiacs de Lewiston. J’aurais dû avoir le réflexe de regarder la vidéo de Joshua. Je m’en veux tellement de ne pas l’avoir fait. En tout cas, j’ai appris quelque chose de tout ça», raconte celui qui est également l’entraîneur des gardiens des Aigles Bleus de l’Université de Moncton.