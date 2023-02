Beauséjour: les maux de dos de Mathieu Newcomb font le bonheur de Bouctouche

En attendant un retour chez les professionnels l’automne prochain, Mathieu Newcomb dit bien s’amuser dans le Circuit senior Beauséjour avec les JC’s de Bouctouche. Il apprécie d’autant plus l’expérience qu’il a la chance d’évoluer au sein du même trio que son frère cadet Marcel.

C’est en raison de maux de dos que l’attaquant de 27 ans (il en aura 28 vendredi) a pris la décision de revenir jouer au hockey au Nouveau-Brunswick, chose qu’il n’avait pas fait depuis ses belles saisons avec les Commandos de Dieppe, dans la Ligue junior des Maritimes, de 2012 à 2016.

«Je devais me rapporter au camp d’entraînement du Thunder de Wichita, dans la East Coast (ECHL), mais j’ai commencé à avoir mal au dos. J’avais tellement mal que je me suis rendu à Toronto pour savoir ce que j’avais. Ils m’ont diagnostiqué une hernie sportive et ça ne s’opère pas», mentionne-t-il.

«J’ai donc oublié le camp du Thunder et j’ai pris la décision de retourner à la maison pour travailler avec mon père (Owen) et mon frère. J’ai finalement pris du mieux et je me suis joins aux JC’s. Je joue avec Marcel dans un même trio en plus. Nous n’avions pas joué dans la même équipe depuis les Patriotes de Louis-J.-Robichaud au niveau scolaire», confie le patineur de 6 pieds et 172 livres.

«Le niveau de jeu est plutôt intéressant. On me dit que la ligue est plus forte cette année que lors des dernières saisons. Au début de l’année, il n’y avait pas mal que nous et les Hawks (Elsipogtog), mais toutes les équipes se sont depuis améliorées. Ça va être des parties serrées dans les séries. Les équipes auront alors leur plein alignement et le hockey va passer à un autre niveau», explique-t-il.

Avec trois parties à disputer au calendrier régulier, Mathieu Newcomb indique que le plus important pour les JC’s est de s’assurer d’être fin prêts pour les séries.

«Nous sommes déjà assurés de terminer en deuxième place, alors d’ici les séries il s’agit de bien préparer la vraie saison. Nous avons trois matchs pour nous donner du momentum», lance-t-il.

L’automne prochain, Mathieu Newcomb aimerait reprendre sa carrière professionnelle en Europe.

«Je regarde surtout pour la France ou la Belgique, mais j’ai aussi eu des offres d’ailleurs en Europe dans les derniers mois. Mon dos n’est pas encore remis à 100%, mais ça s’en vient», souligne-t-il.

Selon lui, c’est l’accumulation des années qui a fait en sorte qu’il se retrouve avec une hernie sportive, qui se veut en fait une faiblesse dans la paroi abdominale.

«C’est le fruit de plus de 10 ans d’entraînement sur la glace chaque jour, note-t-il. Ça devient taxant sur le corps de jouer autant. Ces derniers mois, j’ai appris à prendre une pause de temps en temps. J’ai aussi fait de la physiothérapie et ça m’a fait du bien.»

«J’étais vraiment trop dur pour mon corps. J’ai donc changé ma façon de m’entraîner. Je prends surtout le temps de mieux m’étirer avant de jouer un match. Pour un joueur de hockey, c’est important de faire attention à son corps», ajoute-t-il.

En bref… Mathieu Newcomb est le meilleur pointeur des JC’s cette saison. Ses 13 buts et 20 passes pour 33 points en 16 parties le placent au quatrième rang des pointeurs du Circuit Beauséjour. Seuls Danick Crête (14-28=42) et MacKenzie Brown (20-20=40), des Hawks, et Luc Williams (12-23=35), des Marchands de Shippagan-les-Îles, le devancent à ce chapitre… Newcomb a disputé les deux dernières saisons avec le Havoc de Huntsville dans la Ligue professionnel du sud des États-Unis. Il a amassé 18 buts et 22 passes en 87 parties, en plus de purger 90 minutes de pénalités… Auparavant, il avait joué quatre saisons avec les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa…