Une équipe de hockey junior B verrait le jour dans la Péninsule acadienne

La Ligue de hockey junior du Nouveau-Brunswick pourrait bientôt compter sur une équipe basée dans la Péninsule acadienne.

Léonce David est à la tête d’un comité qui tente de concrétiser le projet. L’équipe jouerait ses matchs locaux dans le nouvel amphithéâtre de Caraquet, présentement en construction.

Le groupe attend présentement l’approbation de Hockey Nouveau-Brunswick et des autorités du circuit de niveau junior B pour aller de l’avant.

Cette ligue comprend déjà les Vitos de Moncton, les Koyotes de Kent, les Rangers de Richibucto et les Knights de Cap-Pelé.

Le budget de fonctionnement d’une équipe de ce niveau est d’environ 100 000$ par saison.

Léonce David dit avoir confiance d’obtenir l’appui des différentes municipalités de la région pour aller chercher le financement nécessaire.

L’homme de hockey a été entraîneur de l’équipe masculine des Acadiens de Louis-Mailloux pendant sept ans.

Cette saison, il est entraîneur adjoint chez le Moose du Nord, de la Ligue de hockey midget AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

«Ça fait plusieurs années que c’est mon but d’avoir une équipe junior dans la Péninsule acadienne. L’idée est venue quand je dirigeais une équipe au niveau interscolaire. J’ai vu qu’il y avait beaucoup de jeunes qui avaient du potentiel dans la région», explique-t-il

Il cite Justin Hébert en exemple, un ancien des Acadiens, qui est aujourd’hui le sixième meilleur pointeur parmi les recrues de la Ligue de hockey junior des Maritimes, avec les Lumberjacks de South Shore (22 points en 30 rencontres).

«Plusieurs ne veulent pas aller jouer dans le midget AAA à cause du voyagement. Et ce que je trouvais dommage, c’est que lorsqu’ils sortaient du hockey scolaire, il n’y avait plus rien pour eux», mentionne celui qui serait directeur général et entraîneur de cette nouvelle équipe.

«Quelques-uns allaient jouer avec les Vitos à Moncton ou avec les Coyotes de Kent. Je veux offrir à ces jeunes un pont entre le hockey scolaire et le junior A. Ils peuvent toujours essayer d’aller jouer senior, mais les joueurs de 18 ans sont rares à ce niveau.»

Avec un nouvel aréna et l’absence de hockey senior à Caraquet, Léonce David estime que le moment est bien choisi pour lancer son projet.

«J’ai discuté avec les quatre directeurs généraux des équipes de la ligue junior B et ils sont en faveur d’accueillir une équipe dans le nord de la province», souligne-t-il.

«Si on réussit à implanter une équipe dans la péninsule, rien ne nous empêche l’an prochain d’avoir une équipe dans la région Chaleur et une autre dans le Restigouche».

Le groupe a déjà prévu un budget pour les voyages (autobus, repas, hôtel, etc.).

L’équipe cherche un nom qui va refléter son caractère régional et péninsulaire.

Le groupe de direction va aussi refléter cette réalité.

«Cette équipe nous permettrait de garder nos jeunes ici. Ils ne seraient plus obligés de déménager dans le sud pour continuer à jouer au hockey et aller à l’école», fait remarquer Léonce David.

L’objectif est d’entreprendre les opérations dès la saison prochaine.

Le groupe devrait avoir une réponse de Hockey Nouveau-Brunswick et du circuit junior B en mars ou en avril.