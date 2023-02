Volleyball: un voyage à Terre-Neuve vivifiant pour les Aigles Bleues

On pouvait toujours entendre la joie dans la voix de l’entraîneuse-chef Joline Richard en début de semaine après le retour de Terre-Neuve-et-Labrador de la formation de volleyball de l’Université de Moncton.

Les Aigles Bleues (5-12) ont inscrit trois victoires (3-1, 3-0, 3-0) en autant de rencontres en fin de semaine contre les Sea-Hawks de l’université Memorial, dans la capitale terre-neuvienne.

«Nous avons fait un beau voyage. Nous nous sommes bien amusées, explique Richard appelée à commenter les succès de son équipe. Nous avons remporté trois grosses victoires grâce au travail d’équipe.»

La première rencontre a été plus difficile, alors que les filles du Bleu et Or ont accordé un set aux Sea-Hawks après une deuxième manche serrée (25-22). Les victoires de samedi et dimanche ont été plus convaincantes (25-11, 25-18, 25-9 et 25-17, 25-17, 25-20 respectivement).

«Ç’a été vraiment de bons matchs. Ç’a été un travail d’équipe. Tout le monde s’est donné à fond. Nous sommes arrivées à bien travailler ensemble pour retrouver la victoire.»

Si la pilote préconise le travail en équipe et évite habituellement d’élever une athlète au-dessus des autres, le Service des sports de l’Université de Moncton a tenu à souligner le travail de l’Acadienne de Baie-Sainte-Anne, Anne Paquette. Elle a été nommée Athlète féminine de la semaine, mardi matin.

L’étudiante de première année en sciences infirmières a réussi 27 kills et 30 digs avec 31 points. Le service souligne qu’Anne est «une joueuse importante sur le court».

«Anne a montré beaucoup de stabilité au cours de la fin de semaine, tant offensivement que défensivement, ajoute de son côté Joline Richard. Elle a très bien joué et ç’a été profitable pour nous.»

«C’est quand même un gros voyage pour l’équipe, poursuit-elle. Nous sommes parties jeudi et nous ne sommes revenues que lundi. Trois matchs en trois jours, c’est épuisant, mais tout le monde s’est donné à fond.»

Hors des séries

Malgré ces victoires et les deux défaites des Reds de UNB (8-9) en fin de semaine, les chances mathématiques des Aigles de se qualifier pour les séries se sont envolées.

«C’est sûr que nous sommes déçues. Notre objectif était de faire les séries. Par contre, nous avons absolument progressé cette année. Toute la saison, les matchs étaient serrés», explique Richard, qui estime conclure avec un bilan positif.

«Il nous reste encore trois matchs au calendrier. Même si nous ne sommes pas qualifiées pour les séries, ce sont des matchs très importants pour nous. Nous planifions de nous donner à fond. Ce n’est pas terminé tant que ce n’est pas terminé!» illustre-t-elle.

La commande est de taille. Le Bleu et Or reçoit les meneuses de la ligue – les Tigers de l’Université Dalhousie (13-3) – à deux reprises: vendredi à 19h et samedi à 14h, au Ceps.

«Ils sont dans le top de la ligue. Avoir la chance de se prouver contre eux, c’est très important. C’est l’un de nos objectifs. Ce sont donc des matchs très importants pour nous», souligne Richard.

La saison des Aigles se termine le vendredi suivant, quand elles recevront les Reds de UNB, toujours à 19h.