Euclide Gautreau: la voix des Aigles depuis 40 ans

L’équipe de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont fêté samedi dernier Euclide Gautreau. Des célébrations qui n’ont pas manqué de nous faire réaliser que le natif de Memramcook est la seule figure légendaire du Bleu et Or n’ayant jamais chaussé les patins, tant comme joueur que comme entraîneur. Lui, c’est avec sa voix qu’il a gravé son nom dans l’histoire de l’équipe. Et ça fait maintenant 40 ans que ça dure.

L’occasion était donc belle pour le journal de lui demander de nous résumer cette belle aventure qu’il espère continuer plusieurs autres années.

Il a certes eu des petits pépins de santé l’automne dernier qui lui ont fait rater quelques parties, mais il se sent maintenant d’attaque.

D’aussi loin qu’il peut se rappeler, Euclide Gautreau a toujours été un partisan des Aigles Bleus.

Il se souvient entre autres de Camillien Gaudet, natif comme lui du berceau de l’Acadie, qui était le joueur-entraîneur des Aigles Bleus lors de leur entrée dans l’Association sportive interuniversitaire de l’Atlantique (ASIA) en 1964, circuit qui a depuis été rebaptisé le SUA en 1999.

Euclide Gautreau était également présent le soir du premier match du Bleu et Or dans le tout nouvel aréna J.-Louis-Lévesque, le 19 novembre 1966. Il était âgé de 16 ans et à la barre du club se trouvait un autre fier Acadien de Memramcook, Eugène Gaudet, dit Gene.

«J’ai toujours été impliqué dans le hockey, dit-il. J’ai d’abord joué mon hockey mineur et un peu dans une ligue locale pour adultes comme défenseur. Je n’étais pas un très bon défenseur. J’ai alors pris la décision de devenir arbitre.»

De fil en aiguille, Euclide Gautreau se retrouve dans le rôle d’annonceur-maison de la Ligue de hockey intermédiaire de la Vallée de Memramcook, puis des Beavers de Moncton dans la Ligue junior A des Maritimes.

En 1982, en apprenant que les Aigles Bleus se cherchent un nouvel annonceur-maison, il décide d’approcher l’organisation.

«Dans le temps, j’étais déjà l’annonceur des Beavers, qui jouaient eux aussi leurs matchs locaux à l’aréna J.-Louis-Lévesque, en plus d’être à la description des parties des Aigles Bleus à la télévision communautaire Rogers. Ça faisait trois ou quatre ans que j’étais le René Lecavalier des matchs de l’équipe. Mais quand Pierre Vienneau a quitté sa place d’annonceur-maison après la fin de ses études, j’ai demandé à le remplacer. C’est comme ça que je suis devenu la voix des Aigles Bleus», se remémore-t-il.

Malheureusement pour lui, il n’a jamais été en mesure de décrire les deux conquêtes du Championnat canadien en 1981 et 1982, en raison des droits de télévision sur un réseau national qui empêchaient Rogers de présenter les matchs.

Euclide Gautreau a eu droit à une haie d’honneur en se présentant sur la glace de l’aréna J.-Louis-Lévesque, samedi. – Gracieuseté: Normand A. Léger

«J’étais cependant présent pour les deux finales comme spectateur. À Calgary, cependant, nous avons pu faire les parties préliminaires qui étaient diffusées en différés», mentionne-t-il.

Euclide Gautreau conserve d’ailleurs des souvenirs impérissables de ces premières années dans l’entourage de l’équipe.

«Le hockey des Aigles Bleus a été longtemps le meilleur hockey de la grande région de Moncton. C’était avant l’arrivée de la Ligue américaine. Ronald (Ronnie) LeBlanc a été la première grande vedette de l’équipe. Il n’était cependant pas assez bien entouré», confie-t-il.

«Ç’a pris François Bessette pour que l’équipe devienne vraiment une puissance. Je me souviens qu’il est arrivé avec l’équipe en 1978 après Noël et qu’il avait quand même été le meilleur pointeur du club à la fin de la saison. François, c’était un joueur spécial. Le trio qu’il formait avec Rémi Lévesque et Jean-François Boutin était tellement dominant. Je n’aurais pas aimé devoir affronter ces gros bonshommes», lance-t-il en riant.

Il dit conserver également de beaux souvenirs des conquêtes de 1990 et 1995.

«Ce que j’aime du hockey universitaire c’est que le jeu est très rapide. J’ai cependant vu opérer des changements au fil du temps. À une certaine époque, il y avait régulièrement des combats et les punitions étaient nombreuses. Ç’a disparu depuis. On fait désormais plus de place à la vitesse et à l’exécution du jeu. Ça arrive assez souvent qu’une partie se termine avec deux ou trois punitions. Dans le temps, j’en annonçais deux ou trois chaque minute de jeu», image-t-il en riant.

De son propre aveu, ce qui a fait sa renommée à titre de voix du Bleu et Or est sa façon toute personnelle d’annoncer les buts, style qu’il a su raffiner avec les années.

«J’aime mettre ma petite touche personnelle dans ma façon de faire. Évidemment, je mets plus d’ambiance sur les buts des Aigles Bleus. J’ai seulement raté sept matchs en 40 ans, dont cinq au début de cette saison pour des problèmes de santé. Mais ça va mieux maintenant. J’espère continuer encore longtemps. Je veux voir l’équipe remporter un autre titre canadien. Je sais que c’est difficile de gagner dans notre ligue. Mais j’y crois», révèle l’homme de 72 ans.

Concernant les célébrations de samedi dernier, il dit qu’il n’en revient pas encore par la classe démontrée par l’organisation à son égard.

«Ça m’a ému, dit-il. Ç’a été dur sur le cœur. De voir tellement d’anciens joueurs, ça m’a rappelé plein de souvenirs. Je croyais qu’on allait simplement souligner mes 40 ans. Je ne m’attendais pas à ce qu’on me fête ainsi. Et je ne m’attendais surtout pas à voir cette haie d’honneur pour mon entrée sur la patinoire. Je n’oublierai jamais ça.»

En bref… En comptant les parties de hockey senior, junior et universitaire, Euclide Gautreau estime avoir été l’annonceur-maison dans plus de 2000 rencontres de hockey. Aujourd’hui, outre les parties des Aigles Bleus, c’est également lui qui annonce les buts lors des matchs du Vito’s de Moncton dans la Ligue provinciale junior B… Grand partisan des Maple de Toronto, Euclide Gautreau s’est fait taquiner par ses amis, samedi dernier, à ce sujet. Il faut dire qu’il s’est présenté sur la patinoire avec une casquette des Leafs. «Gene Gaudet, qui est bien sûr un grand partisan des Canadiens, est l’un de ceux qui m’ont taquiné. Il y a aussi le capitaine (Vincent) Deslauriers qui m’a demandé pourquoi il a fallu que je me présente avec cette casquette», indique-t-il en riant… Euclide Gautreau est l’auteur de deux livres sur l’histoire des Aigles Bleus. Le premier tome («La voix des Aigles Bleus 1910-1999»), publié en 2003, retrace les diverses saisons du Bleu et Or avant le tournant du dernier siècle. En 2012, il y va d’un deuxième tome sur les 12 saisons précédentes, en plus de retracer l’histoire de l’équipe féminine. Il est également l’auteur du chapitre consacré aux Aigles Bleus dans l’ouvrage collectif «From Pond to Pro – A History of Hockey in the Moncton région from 1894 to 1996». Son chapitre se veut d’ailleurs le seul en langue française de cette brique de 504 pages… Invité à nous livrer son équipe d’étoiles pour ses 40 ans avec l’équipe, Euclide Gautreau y est allé des choix suivants: Benoit Fortier devant le filet, Michel Béchard et Steve Salter à l’arrière, ainsi que François Bessette, Claude Vilgrain et Claude Gosselin comme attaquants. Il a aussi suggéré trois réservistes, soit le portier Pierre Gagnon, le défenseur Charles Bourgeois et l’attaquant Dany Gauvin…