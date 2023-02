Hockey scolaire féminin: l’année de l’ESN de Bathurst?

Normalement, les Rebelles de l’École secondaire Népisiguit (ÉSN) devraient aisément voguer vers une première place au classement avec une fiche de 9-1 avant leur match de vendredi soir, mais c’est sans compter sur leurs grandes (et seules) rivales de conférence, les joueuses du Pulamoo de Miramichi Valley High (10-0).

La Conférence Nord du hockey interscolaire féminin AAA du Nouveau-Brunswick a ceci de particulier: elle ne compte que deux équipes. Dans ce circuit provincial, les écoles sont calibrées (AA ou AAA) selon leur population estudiantine.

Miramichi Valley et l’ÉSN se trouvent donc à jouer la plus grande partie de leur saison contre des équipes AA, de Campbellton à Chatham en passant par Shippagan.

«Nous connaissons une excellente saison cette année. J’en suis très satisfait, résume Jean Jacques Boudreau, entraîneur-chef des Rebelles. Nous savions que nous aurions une bonne équipe cette année.»

Les dirigeants de l’équipe de l’ÉSN avaient bien vu. Dans les quatre tournois auxquels elles ont participé, elle a atteint la finale à quatre reprises. Les deux dernières se sont soldées en victoires.

«Ce n’est pas souvent qu’on a une équipe qui peut dominer comme ça, illustre Boudreau. Notre gardienne, Jolyève Cormier, est une joueuse de 12e année, donc elle domine le jeu. C’est une excellente gardienne et c’est une position cruciale pour avoir une bonne équipe.»

«Notre défensive est probablement notre plus gros atout. Nous avons trois des meilleures défenseures dans le Nord, d’après moi. Et les nouvelles recrues sont aussi très solides à la ligne bleue.»

Mais une bonne défensive ne suffit pas toujours à gagner des matchs.

«Nous avons aussi du “punch” à l’attaque. Nous avons trois filles qui sont dans le top-10 du classement (AA et AAA inclus)», poursuit Boudreau.

Il parle ici de May Boudreau (8-11=19) au 3e rang, de Mylène Frenette (14-5=19) au 5e rang et de Naomi Boudreau (4-7=11) au 10e rang, après 10 matchs au calendrier régulier.

La formation de la région Chaleur compte plusieurs recrues cette année, soutenues par un noyau de joueuses de 12e année. À elles s’ajoutent quelques filles de 10e et de 11e années.

Malgré les nombreuses recrues, l’entraîneur assure que sa formation n’est pas en reconstruction. Elle atteint plutôt son pic. D’où son objectif de multiplier les titres cette saison.

«Sachant que nous pouvons gagner des championnats, nous nous sommes inscrits à quatre tournois, explique le pilote. Nous avons joué contre de grosses équipes de la Conférence Est.»

«Nous avons gagné le tournoi de Campbellton (le 29 janvier) en ne remportant aucun match par plus d’un but. Ça été une belle compétition, forte et serrée. Il fallait jouer du bon hockey pour gagner ces matchs.»

Il ne reste que trois parties au calendrier des Rebelles avant la fin du calendrier régulier, le 20 février.

En séries, le Pulamou et les Rebelles devraient s’affronter dans une série 2-de-3 ou 3-de-5 (les équipes doivent toujours s’entendre sur le format) pour déterminer le rang des équipes en amont des séries régionales avec la Conférence Est. Les deux équipes y sont donc qualifiées de facto.

Les filles des Rebelles de l’École secondaire Népisiguit sont donc bien positionnées pour prétendre au titre provincial interscolaire AAA. Est-ce que ce sera bien leur année?