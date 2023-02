Hockey universitaire: Alexia et Lianne Desforges évoluent sur le même trio

Il est assez rare de pouvoir observer des membres d’une même fratrie dans une équipe de hockey en dehors des ligues senior.

C’est pourtant le cas pour deux sœurs franco-ontariennes de Rockland en Ontario, qui complètent vendredi leur deuxième saison ensemble sous les couleurs des Aigles Bleues de l’Université de Moncton (11-16-0). Nous les avons rencontrées après l’entraînement de jeudi au Nid des Aigles.

Des joueuses précoces

Alexia et Lianne Desforges ont toutes les deux chaussé les patins dès l’âge de 4 ans.

Mais comme presque deux ans les séparent, elles n’ont pas eu l’occasion de jouer ensemble dans le hockey mineur. Elles évoluaient forcément dans des catégories différentes d’une saison à l’autre.

C’est finalement au hockey scolaire – avec les Cougars de l’École secondaire catholique L’Escale de Rockland – que les deux sœurs ont enfin pu jouer leurs deux premières saisons ensemble. C’est là qu’elles ont pu commencer à développer leur chimie caractéristique que nous décrivait l’entraîneur-chef des Aigles, Marc André Côté, plus tôt cette saison.

Depuis que Lianne a rejoint sa grande sœur dans l’alignement des Aigles Bleues, elles sont inséparables. C’est-à-dire qu’elles ont le privilège d’évoluer sur le même trio.

«C’est vraiment spécial de pouvoir jouer ensemble. Je n’aurais jamais imaginé que l’on aurait pu jouer ensemble au niveau universitaire. C’est vraiment le fun. Je suis très reconnaissante de cette occasion qu’on nous a accordée», explique d’abord l’aînée Alexia.

«C’est vraiment une nouvelle expérience pour nous. Comme dit ma sœur, je suis très reconnaissante de pouvoir sauter sur la patinoire chaque jour et jouer avec elle», renchérit la cadette Lianne.

Pourquoi les sœurs ont-elles choisi l’Université de Moncton pour poursuivre leurs études?

«C’est une école francophone, explique d’abord Lianne. Et je voulais pouvoir continuer à jouer au hockey, mais au niveau universitaire.»

Alexia abonde également dans le même sens. On peut sentir leur fierté franco-ontarienne dans leurs réponses.

«Je tenais à étudier en français, renchérit l’aînée. J’ai également beaucoup aimé l’atmosphère à l’Université de Moncton. J’ai aimé les filles comme les entraîneurs. C’est pour ça que j’ai choisi de venir ici.»

Il faut dire que les occasions d’évoluer au hockey féminin universitaire en français sont rares dans l’Est du pays. Le Québec, par exemple, ne compte que les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières dans le circuit OUA (Ontario-Québec) sous la bannière de U Sports.

Scrum à l’entraînement des Aigles Bleues de l’Université de Moncton, le 9 février 2023, à Moncton. – Acadie Nouvelle: Denis Savard Lianne Desforges à l’entraînement des Aigles Bleues de l’Université de Moncton, le 9 février 2023, à Moncton. – Acadie Nouvelle: Denis Savard Lianne Desforges à l’entraînement des Aigles Bleues de l’Université de Moncton, le 9 février 2023, à Moncton. – Acadie Nouvelle: Denis Savard Alexia Desforges entraînement des Aigles Bleues de l’Université de Moncton, le 9 février 2023, à Moncton. – Acadie Nouvelle: Denis Savard

Place aux séries

Le Bleu et Or a mérité sa place dans les séries éliminatoires mercredi, après une victoire convaincante de 2 à 0 contre les Tommies de St Thomas. Une défaite aurait pu mettre en péril la participation des Aigles en séries puisque les deux équipes seraient à égalité avec chacun un match à jouer.

Cette nouvelle remplit de joie les deux sœurs et on comprend rapidement pourquoi.

«Ça va être notre première vraie série 2 de 3, explique Lianne. On a vraiment hâte que ça commence.»

Les Aigles ont été éliminées dans un match sans retour, 6 à 1, contre les X-Women de StFX (19-5-3) l’an dernier.

«Je n’ai jamais connu de vraies séries non plus, enchaîne Alexia. À ma première saison, j’ai été écartée du jeu en raison d’une commotion. Ensuite, il y a eu la pandémie. Puis à ma troisième saison, il y a eu ce match sans retour.»

«Je crois que nous pouvons nous rendre jusqu’au national si l’on joue avec du cœur et de la fierté. Nous avons une très bonne équipe cette année et je crois en nous», conclut Alexia.

Alexia en est à sa dernière année d’études en kinésiologie. Elle pense ensuite faire un bac en éducation physique pour profiter de ses deux années d’éligibilité restantes.

Lianne, étudiante de 2e année en criminologie, pense aussi suivre l’exemple de sa sœur. Dans son cas, elle espère pouvoir faire une maîtrise en Droit.

Le but gagnant

Émilie Lalancette, de St Andrews West près de Cornwall en Ontario, a rougit quand on l’a informé que son but gagnant de la veille a été qualifié du «plus important de la saison des Aigles Bleues» par notre collègue du pupitre des sports plus tôt dans la journée.

«Euh… C’est gentil… Mais ce n’est pas le but le plus important de la saison. Mais c’est plutôt la partie la plus importante de la saison, explique Émilie, en toute modestie. C’est juste tombé que j’ai été la première à réussir à marquer. Mon amie Maritza Labrie (de Saint-Quentin) a confirmé la victoire avec son but dans un filet désert», explique-t-elle, tentant d’éviter les éloges.

Comme défenseure, les occasions de marquer sont bien entendues plus rares.

«J’essaie juste de faire mes gros lancers de la ligne bleue. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Ce n’est que mon deuxième but de la saison, mais c’est quand même le fun quand ça arrive!»

Quand on lui demande ses pronostics pour les séries, l’étudiante en éducation (maj. éducation physique) préfère se concentrer sur le prochain match.

«Le match de demain (vendredi) contre les Huskies de Saint Mary’s (16-9-1) est important même si nous sommes qualifiés pour les séries. Nous ne savons pas encore si nous allons affronter Saint Mary’s, ou les Panthers de UPEI (16-8-2). Si l’on doit affronter les Huskies, on va pouvoir s’amuser à voir comment on peut les battre», conclut-elle.

En plus des sœurs Desforges et d’Émilie Lalancette, les Aigles Bleues comptent six autres Franco-Ontariennes dans leurs rangs: Mai-Ann Dorval de Moonbeam, Stéphanie Péladeau d’Ottawa, Sara Régimbald d’Embrun, Emily Gravelle de Callander, Cassandra Call de Navan et Émilie Comeau de Hearst, dans le Nord de la province. À titre comparatif, l’équipe compte autrement huit Québécoises, six Acadiennes et une Française.