La passion pour la balle-molle brille toujours au Nord-Ouest

Depuis des années, la balle-molle connaît une certaine popularité au Nord-Ouest, plus spécifiquement dans la région du Bas-Madawaska. C’est dans cet esprit que la région souhaite devenir une sorte de pépinière de joueuses de balle-molle pour contribuer au développement du sport au Nouveau-Brunswick.

Les succès du programme Étoiles de l’École Grand-Rivière de Saint-Léonard – mis en place il y a 32 ans – ont souvent été mis de l’avant pour illustrer la popularité de la balle-molle dans cette région du Nord-Ouest.

Le programme est toutefois dans une étape de reconstruction, estime l’entraîneur de balle-molle et de baseball, Patrick Thibault. Cela ne signifie pas pour autant que l’intérêt pour le sport s’est estompé.

Selon M. Thibault, il a même dépassé les frontières de la communauté dorénavant connue sous le nom de Vallée-des-Rivières, issue de l’amalgamation des municipalités de Saint-Léonard, Sainte-Anne-de-Madawaska et de leurs environs.

«On veut faire du développement. On ne veut pas garder tout ça pour nous autres, dans notre communauté de Vallée-des-Rivières. On est capable de développer des athlètes d’ailleurs contre qui on pourra peut-être jouer éventuellement. Je trouve que c’est un plus.»

C’est par l’entremise du Centre de développement de balle-molle/baseball du Nord-Ouest – qui souligne sa 18e année d’existence en 2023 – que la région accueille des joueurs en provenance de la région, mais aussi du Maine.

Le Centre de développement est un organisme privé – qui ne relève donc pas des associations provinciales – situé à l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard, qui offre des entraînements spécialisés aux jeunes athlètes de la région âgés de 6 à 18 ans.

Ces séances ont lieu sur les fins de semaine et portent avant tout sur le développement des lanceurs et receveurs débutants et avancés, ainsi que le perfectionnement des habiletés en défensive et du côté de la technique de frappe.

Des sessions plus spécialisées, ayant rapport aux stratégies de jeu et au conditionnement physique, sont également au menu.

Les activités se déroulent à l’école Grande-Rivière au cours de la période hivernale et aux terrains de Saint-Léonard et de Sainte-Anne-de-Madawaska.

Afin d’assurer la reconstruction du programme des Étoiles de Vallée-des-Rivières, celui-ci a d’ailleurs été intégré au Centre de développement du Nord-Ouest.

«On rebâtit nos catégories plus jeunes des Étoiles, à partir des catégories U-6, U-9 et U-11. Je dirais que d’ici un an ou deux, on aura réalisé notre reconstruction (…) Avec le centre, on fait aussi des équipes avec des filles des catégories U-13 et U-15 avec des joueuses de notre région, mais aussi des États-Unis», a expliqué Patrick Thibault qui est aussi le directeur technique du centre.

Cette combinaison du programme des Étoiles avec le Centre de développement a aussi permis d’enseigner certains concepts à des participantes d’un plus jeune âge qu’autrefois.

«Je n’avais jamais développé des lanceuses de “whip” ou la technique du moulinet à un aussi jeune âge. On a commencé ça l’été dernier. On a de petites filles de 7-8 ans qui sont capables de lancer du moulinet. C’est surprenant et c’est encourageant pour la relève des Étoiles.»

Un volet du programme des Étoiles est aussi de former un groupe local mixte composé de filles et de garçons.

Le centre a vu le jour en 2004, mais, jusqu’en 2020, les activités étaient uniquement concentrées sur la balle-molle auprès des filles. Ce n’est qu’en 2021 que le baseball a été ajouté en raison de la forte demande, surtout chez les garçons.

«On a leur perfectionnement en main, mais, contrairement à la balle-molle, on ne fait pas d’équipe de baseball, car ce sont des joueurs de la région qui viennent d’entraîner avec nous et ils retournent dans leurs équipes et associations respectives par la suite.»

Toutefois, d’après M. Thibault, le centre peut aussi être une sorte de pépinière pour les équipes de baseball de la région que ce soit dans les catégories junior ou sénior.

Avec l’ajout des sportifs du Maine et du reste du Nord-Ouest, le Centre de développement de balle-molle/baseball a vu son nombre d’inscriptions augmenter de façon significative en 2022-2023.

«Avec la fin des restrictions en lien avec la COVID-19, on a connu un “boom” d’inscriptions.»

Une quarantaine de garçons et près de 80 filles sont inscrits dans l’un ou l’autre des programmes offerts par le Centre de développement balle-molle/baseball du Nord-Ouest.

«On a des inscriptions toutes les semaines, mais on souhaite aller chercher des joueuses et des joueurs d’ailleurs au Nouveau-Brunswick. L’expansion est là et on s’attend à beaucoup plus d’inscriptions au printemps et à l’été.»

Alors qu’une partie de la vocation du centre est d’assurer la relève, il voit aussi à la formation d’équipes qui pourront disputer des matchs hors concours et participer à des tournois au Nouveau-Brunswick ou au Québec.

Patrick Thibault rêve du jour où la balle-molle sera de retour aux Jeux de l’Acadie. Il déplore le fait que le sport soit en déclin dans certaines régions de l’Acadie.

«Je vois des programmes qui existaient avant dans la Péninsule acadienne, dans Chaleur et dans le Restigouche et qui ne sont plus là du tout. On aimerait bien recevoir des filles de ces régions pour que ça crée un effet boule de neige par la suite.»