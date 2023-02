Le Bleu et Or s’incline devant UNB

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton auraient bien aimé offrir un meilleur résultat à leurs 829 partisans présents à l’aréna J.-Louis-Lévesque, mais c’était sans compter sur les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick qui avaient encore soif de victoire comme en témoigne leur triomphe sans équivoque de 7 à 1, samedi soir.

Les Reds (24-4-3) remportent ainsi un 15e titre de saison régulière consécutif dans le Circuit de hockey masculin du SUA et va donc bénéficier d’un laissez-passer pour la ronde des quarts de finale. Les Aigles Bleus (11-17-2), eux, se mesureront aux Islanders de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (17-10-3). L’horaire de la série sera dévoilé plus tard cette semaine.

Simon Pinard a mené l’attaque des Reds avec un tour du chapeau. Les autres filets de UNB sont venus des bâtons de Macauley Carson, Camaryn Baber, Benjamin Corbeil et Cody Morgan. Ross MacDougall et Emmett Sproule ont obtenu deux passes chacun.

Nathaël Roy a évité le jeu blanc au Bleu et Or pendant une supériorité numérique en fin de deuxième période.

Étienne Montpetit a fait face à 41 lancers dans la défaite. Griffen Outhouse a pour sa part réalisé 22 arrêts.

«Nous avons entamé la saison en force, mais ç’a été une autre histoire depuis les Fêtes», a reconnu Thomas Cusson, au sujet des 13 revers du Bleu et Or dans leurs 14 dernières rencontres.

«Nous allons garder la tête haute, d’autant plus qu’il n’y avait rien de facile ce soir. Nous restons positifs et nous allons continuer de le rester en vue des séries. Nous allons aller chercher des résultats«», a ajouté Cusson.

L’entraîneur-chef Derek Cormier tentait lui aussi de trouver du positif dans cette autre défaite des siens.

«Le pointage ne reflète pas notre jeu ce soir, mentionne-t-il. Les Reds ont une forte équipe et ils ont pu marquer sur leurs opportunités, ce qui n’a pas été notre cas. La saison régulière est maintenant terminée et c’est une nouvelle qui débute maintenant. Notre fiche ne veut donc plus rien dire. Tout recommence à zéro et c’est à nous de bien commencer les séries.»