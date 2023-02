Les gros canons des Timberwolves s’imposent

Daryk Dubé-Plouffe y est allé d’une soirée de deux buts et trois passes, dont le filet vainqueur à mi-chemin dans le match, et les Timberwolves de Miramichi ont aisément défait les Lumberjacks de South Shore par la marque de 7 à 3, samedi soir, en présence de 1016 spectateurs comblés au Centre civique.

Dubé-Plouffe (31-41=72), impliqué dans une lutte à finir pour le championnat des pointeurs avec son coéquipier Jacob Santerre (26-40=66) et Trentyn Crane (28-43=71), des Western Capitals de Summerside, après avoir momentanément perdu la pôle position devant la vedette de l’équipe prince-édouardienne.

D’ailleurs, le premier trio des Timberwolves (20-15-7) a terminé la soirée avec une récolte de 12 points. Si Dubé-Plouffe a brillé avec cinq points, Santerre et Ludovic Dufort n’ont pas mal fait eux non plus. Santerre a amassé deux buts et deux aides, alors que Dufort a réussi un filet et deux mentions d’assistance.

Liam Travis a réussi les deux autres buts des T-Wolves. Will Allen a récolté deux passes.

Pour les Lumberjacks, Coen Miller (1-1), Bennett Kuhnlein et Nathan Carter (1-1) ont répliqué. À noter que Khunlein et Carter ont marqué en fin de semaine alors que le match était déjà hors de leur portée.

Jack Flanagan a été crédité du gain en arrêtant 26 des 29 rondelles dirigées vers lui. Son opposant Connor Blackwood a fait face à 35 lancers.