Les Tigers blanchissent les Aigles Bleues

Une semaine après avoir été parfaites face aux Sea-Hawks de l’Université Memorial en remportant trois duels en trois jours, les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (5-14) sont retombées de leur nuage devant les puissantes Tigers de l’Université Dalhousie (15-3), vendredi et samedi, dans le Circuit de volleyball féminin du SUA.

Bien qu’elles n’aient pas été en mesure de remporter une seule manche, les filles de l’entraîneur Joline Richard ont toutefois chèrement défendu leur peau dans leurs deux revers de 3 à 0.

Samedi, les Tigers ont triomphé 25-23, 25-19 et 25-18. Vendredi, l’U de M s’est inclinée 25-13, 25-19 et 25-18.

L’excellente Lucy Glen-Carter a fait des dommages dans la défensive du Bleu et Or avec 13 kills et 21 digs. Glen-Carter avait déjà brillé vendredi avec 18 kills et 18 digs. À noter que cette dernière a dominé le SUA avec un total de 326 kills, soit 105 de plus que sa plus proche poursuivante Olivia Bell, des Huskies de Saint Mary’s (221).

Pour les Aigles Bleues, Abigail Palliser a réalisé 8 kills, pendant qu’Émily Robichaud récoltait 38 digs, samedi. Vendredi, Kyana Sivret, avec 10 kills, et Émily Robichaud, avec 27 digs, ont tiré leur épingle du jeu. C’est justement Robichaud qui a mené le SUA au niveau des digs avec un impressionnant total de 344.

«Nous avons connu deux parties difficiles, estime Joline Richard. Nous avons bien bataillé et nous avons eu de bonnes manches, mais il y a eu d’autres manches où ç’a moins bien été.»

«Nous allons maintenant nous préparer pour notre dernier match de saison régulière, vendredi prochain, avec la visite des Reds de UNB au CEPS», ajoute Richard.