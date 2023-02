Les Tigres de Campbellton inscrivent cinq buts et s’enfuient avec la victoire

Les Tigres de Campbellton ont inscrit cinq buts sans riposte pour inscrire une victoire de 5 à 3 sur les Rapides de Grand-Sault, dimanche, au Centre É&É Sénéchal.

Les visiteurs s’étaient offert une priorité de 3 à 0 après seulement six minutes de jeu, avant que la machine offensive des Tigres ne commence à rugir.

Dawson Stairs a été le principal architecte de cette belle victoire, avec une récolte de deux buts et deux passes.

L’entraîneur Charles LeBlanc était visiblement un homme heureux, après cette remontée spectaculaire.

«Les choses ne vont pas à notre goût dernièrement. Nous jouons de façon beaucoup trop individuelle pour gagner récemment», souligne-t-il.

«Mais on a eu des bonnes discussions samedi et on voit le résultat. On n’a pas très bien commencé en accordant trois buts sur quatre lancers, mais les gars se sont tenus ensemble et ils sont restés positifs. Tranquillement pas vite, on a réussi à remonter la pente.»

Selon lui, le match s’est joué en fin de première période puisque c’est là que le vent a tourné.

«Si on avait continué dans la même veine et qu’on s’était apitoyé sur notre sort, le résultat aurait été très différent. On a marqué deux fois dans les 12 dernières minutes pour réduire l’écart à 3 à 2. C’est là qu’on a commencé à prendre le contrôle du match», raconte Charles LeBlanc.

Le pilote a beaucoup apprécié le leadership de Dawson Staris dans cette rencontre.

«À 3 à 0, il aurait pu facilement dire que le match était terminé. Mais il a dit non et il a pris l’offensive de l’équipe sur ses épaules. Son trio a été très efficace», souligne-t-il.

L’entraîneur affirme que cette victoire va faire beaucoup de bien à tout le monde.

«C’est une victoire très importante. La division est très serrée et chaque point est important. On ne pouvait pas se permettre d’en échapper un autre dimanche.»

Chez les Rapides, on s’expliquait mal ce renversement rapide de situation.

«Je pense qu’on a juste perdu le momentum», souligne l’attaquant Dominic LeBlanc.

«On a pris quelques mauvaises punitions et ça nous a fait mal. On est venus un peu trop excités à 3 à 0.»

Les joueurs des Rapides n’auront pas grand temps pour ruminer la défaite, puisqu’ils seront de retour sur la glace mardi pour affronter les Timberwolves de Miramichi.

«On se bat pour une place en série et chaque match est important. On pratique lundi et c’est une nouvelle journée. Il faut juste se préparer mentalement pour le match de mardi», souligne le joueur de centre.

Ce gain permet aux Tigres de devancer les Red Wings de Fredericton, au cinquième rang de la division nord de la lIgue de hockey