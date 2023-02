Les Wildcats perdent en prolongation

Après avoir surmonté un déficit de deux buts pour forcer la prolongation, les Wildcats de Moncton se sont néanmoins inclinés 5 à 4 devant les Islanders de Charlottetown, samedi soir, au grand plaisir de la majorité des 2783 spectateurs réunis au Eastlink Centre.

C’est un but du capitaine Keiran Gallant, dès la 20e seconde de jeu, qui a permis aux Islanders (19-26-6) de savourer la victoire.

La recrue Alexis Michaud et le défenseur de 20 ans Jérémie Biakabutuka ont toutefois été les vedettes offensives des locaux. Michaud a terminé sa soirée de travail avec deux buts, alors que Biakabutuka a enregistré un filet et deux mentions d’aide.

Isaac Vos a été l’autre buteur des Islanders.

Étienne Morin a sonné la chargé dans le camp des Wildcats (24-23-3), lui qui a inscrit un but et obtenu une passe dans chacune des autres réussites de son équipe. Ces buts ont été réussis par Charles Beaudoin, Yoan Loshing et Maxim Barbashev. C’est d’ailleurs le but de ce dernier qui a forcé la période de surtemps alors qu’il ne restait que 27 secondes à écouter au troisième vingt.

Vincent Labelle a obtenu trois mentions d’assistance.

Jacob Steinman a repoussé 24 des 29 tirs des Islanders. Dixon Grimes a entamé le match pour les Islanders, mais a été remplacé par Jakob Robillard après qu’il eut permis deux buts sur seulement cinq lancers. Robillard, à qui la victoire a été attribuée, a réalisé 15 arrêts devant 17 rondelles.

Les Wildcats vont reprendre l’action jeudi en accueillant ces mêmes Islanders au Centre Avenir. Puis samedi et dimanche, de la grande visite attend les hommes de Daniel Lacroix puisque les visiteurs seront d’abord le Phoenix de Sherbrooke, puis les Mooseheads de Halifax. On parle ici de deux des principales puissances du circuit.