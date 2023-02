Victoire du Blizzard d’Edmundston sur les Red Wings de Fredericton

Le Blizzard d’Edmundston a consolidé son emprise sur la première position de la division sud de la Ligue de hockey junior des Maritimes, dimanche au Centre Jean-Daigle, avec un triomphe de 6 à 2 sur les Red Wings de Fredericton.

Le vétéran Olivier Coulombe a dirigé les opérations pour les vainqueurs, avec ses 34e et 35e filets de la saison, en plus d’une passe.

Noah Matulu et Tristan Fortin ont lancé les visiteurs en avant dès la première période, en déjouant le gardien Mathias Savoie.

Olivier Coulombe a creusé l’écart à 3 à 0, avant que Jake Tracey n’inscrive les visiteurs au pointage avec son premier filet de la campagne.

Les locaux ont placé la rencontre hors de portée des Red Wings avec deux buts en fin de deuxième période, ceux de Patrick LeBlanc et Tim Porter.

L’espoir des Wildcats de Moncton, Manix Sarrazin, a redonné espoir au visiteurs en début de troisième tiers, mais Olivier Coulombe est venu fermer les livres avec son deuxième but du match, réussi avec moins de trois minutes à faire à la rencontre.

Le gardien Samuel LeBlanc a connu un bon match devant la cage du Blizzard, avec 17 arrêts sur 19 tirs.

Le portier perdant, Mathias Savoie, a été bombardé de 37 lancers.

L’entraîneur Simon Olivier se disait bien sûr heureux de la victoire, mais pas tellement de la façon dont son équipe s’est comportée.

«On approche présentement toutes les parties de la même façon. On ne met pas nécessairement l’accent sur la première position au classement. C’est sûr qu’on veut gagner le plus de parties de hockey possible», mentionne-t-il.

«Je vais être honnête avec toi. Je suis peut-être dur avec notre équipe, mais je n’ai pas tant aimé notre partie que ça. On a joué juste assez bien pour être un peu supérieur à l’autre équipe», précise le pilote du Blizzard.

«Je n’ai pas vu qu’on jouait à notre plein potentiel. Présentement, j’essaie de passer le message aux joueurs que, peu importe contre qui on joue ou leur position au classement, on veut être réguliers dans notre façon de faire les choses, que ce soit dans notre système de jeu, notre intensité ou notre éthique de travail», ajoute Simon Olivier.

«On a une grosse semaine et ça commençait aujourd’hui. On va affronter Truro mercredi et par la suite Summerside et Amherst. On peut certainement faire pencher la balance en notre faveur si on connaît une bonne semaine.»