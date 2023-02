Séries éliminatoires: une lourde commande pour les Aigles Bleues

Avec une fiche de 11 victoires et 17 défaites – dont six échecs à leurs huit derniers matchs -, c’est une saison relativement difficile qui se conclut pour les joueuses de l’équipe de hockey des Aigles Bleues de l’Université de Moncton. Mais il faut se rappeler que tout n’est pas sombre à la veille de l’ouverture du premier tour des séries du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA).

Comme le souligne l’entraîneur-chef de la formation, Marc André Côté, 11 des 17 défaites de l’équipe l’ont été par moins d’un but. Et il ne faut pas oublier que l’équipe a connu une très belle séquence à la mi-saison, cumulant 8 victoires en 10 matchs. Séquence pendant laquelle le Bleu et Or a vaincu trois des quatre équipes en tête du classement.

«Je ne suis pas certain que nous avons connu une mauvaise saison, soutient Côté. Nous avons plusieurs défaites qui l’ont été que par un but. Ce sont des matchs qui auraient pu tourner d’un bord comme de l’autre. Nous avons aussi souvent échappé des points en fin de matchs. C’est le métier qui rentre.»

Depuis le 16 novembre, les Aigles ont tout de même conservé une fiche de 10-6.

«C’est un processus. Si on regarde le début de la saison, c’est sûr que ce n’est pas idéal. Mais les filles ont poussé et c’est ce que ça donné.»

Côté considère que l’adversité a quand même aidé à former sa troupe.

«Ç’a été bon, car nous pouvons maintenant jouer avec la pression sur nos épaules. Je crois que nous avons grandi là-dedans. Ça nous a permis de nous préparer pour les séries.»

Au premier tour cette année, dans le cadre d’une série 2 de 3, le Bleu et Or va affronter les Huskies de l’Université Saint Mary’s, 18-9-1, troisièmes au classement général à l’issue du calendrier régulier.

L’an dernier, les Aigles Bleues ont terminé la saison avec une fiche de ,500. Mais en raison des suites de la pandémie, le premier tour a été écourté à un match sans lendemain, lors duquel le Bleu et Or s’est incliné. Les joueuses rencontrées la semaine dernière étaient très excitées d’enfin pouvoir prendre part à de vraies séries.

«C’est sûr que ça nous donne un peu plus de temps, résume le pilote de l’équipe féminine. Cette partie sans retour a quand même été valable pour plusieurs. C’était un match de séries sur la route. Ç’a quand même été un bon apprentissage.»

«On va essayer de s’organiser en conséquence pour cette série. Ça va être une série très physique et difficile. Il y a quand même une des meilleures joueuses de la ligue avec Shae Demale (19-15=34 pts en 24 matchs pour le 2e rang des pointeuses). Nous avons donc du travail à faire.»

Néanmoins, la commande reste lourde. Les Huskies demeurent la seule formation que les Aigles n’ont pu vaincre cette saison, même en pleine séquence victorieuse.

«Nous allons devoir trouver une façon de percer un peu plus leur défensive. Elles sont très, très bonnes sans la rondelle dans leur zone. Nos unités spéciales devront aussi être efficaces. À partir de là, on s’ajustera».

«Nous avons eu de bonnes séries compétitives contre eux par le passé», rappelle Marc André Côté, qui souhaiterait bien répéter l’expérience.

Avec le compteur remis à zéro, les joueuses des Aigles sont gonflées à bloc pour ce qui sera les premières «vraies séries» pour la plupart d’entre elles.

Elles seront donc à Halifax mardi pour le premier match de la série contre les Huskies. La série se poursuivra à l’aréna Jean-Louis-Lévesque jeudi. Si un troisième match est nécessaire, il se tiendra à Halifax, samedi. Tous les matchs débutent à 19h.