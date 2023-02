Triathlon d’hiver de Tracadie: Silvia Antuna couronnée

Silvia Antuna a remporté le Triathlon d’hiver par étapes Zéro Excuse de Tracadie, en fin de semaine, en enregistrant pas moins de 1402,2 points.

L’athlète de Tracadie a ainsi accumulé 249 points dans l’épreuve du patinage en 1h12min24, bon pour la sixième place. Antuna a ensuite pris le quatrième échelon en ski de fond en 1h54min37, ce qui lui a procuré 783,1 points. Enfin, dans l’épreuve de la course sur route, elle a grugé un autre 619 points grâce à un chrono de 1h58min20 et une deuxième place.

À noter que les distances des trois épreuves sont les mêmes, soit 21,1 km.

Lawson LeBouthillier, de Losier Settlement, a pris le deuxième rang au classement final avec un total de 1380 points. Le podium est complété de Louise Thibodeau, de Beresford, avec une récolte de 1378,4 points.

Gina McGraw, de Moncton, et Sébastien Poirier, de Tracadie, complètent le top-5 avec respectivement 1356,6 points et 1296,6 points.

Un total de 19 participants en solo, de même que trois équipes de trois athlètes ont pris part à cette deuxième édition de l’événement.

À noter que l’équipe gagnante était composée de Timmy Basque, de Shippagan, en course sur route, Manon Losier, de Tracadie, en ski de fond, et Pierre-Marc Brideau, de Bertrand, au patinage. Ils ont récolté un total de 1532 points.

La prochaine activité est l’Aquathlon Zéro Excuse qui prendra l’affiche le 22 avril. Il est possible de s’inscrire dans l’une des deux catégories, soit le sprint (1000m de natation et 5 km de course) ou encore le long parcours (3000m de natation et 15 km de course). – AN