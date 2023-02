Basketball: les Bears de Bathurst miseront sur du jeu rapide et physique

Plus que 46 jours d’attente avant que les Bears de Bathurst n’effectuent leurs débuts dans la toute nouvelle Ligue de basketball professionnel de l’Est canadien (ECBL).

Les Bears ont d’ailleurs profité d’un 5 à 7, mercredi, pour donner un avant-goût du produit auquel pourront goûter leurs futurs partisans à compter du dimanche 2 avril au Centre régional K.-C.-Irving.

L’entraîneur-chef des Bears, Serge Langis, entend présenter un club à son image.

«Tous les gens qui me connaissent savent que j’ai toujours aimé diriger des équipes défensives axées sur la relance, affirme le pilote âgé de 49 ans. Nous allons donc compter sur des joueurs rapides qui pratiquent un jeu très physique. Les gars qui vont jouer ici seront également polyvalents, dans le sens qu’ils seront capables de jouer à plusieurs positions.»

Langis poursuit en prévenant les amateurs de basketball que le calibre de jeu qui sera offert dans la ECBL sera aussi fort que celui qui était offert par la NBLC, à l’époque où ce circuit, désormais ontarien, pouvait compter sur des équipes dans les Maritimes.

«Notre objectif est de présenter d’ici un an un niveau de jeu similaire à celui pratiqué dans la G League (NBA Gatorade League), signale Serge Langis. Nous allons compter sur des joueurs qui ont joué un peu partout dans le monde, que ce soit en Asie, aux États-Unis ou en Europe.»

Malheureusement, les Bears ne sont pas encore en mesure de confirmer le nom des joueurs qui feront partie de la première édition de l’équipe. Ça devrait toutefois se faire d’ici le camp d’entraînement prévu à la mi-mars.

«Tout ce que je peux dire c’est que nous devrions avoir de cinq à six Canadiens et de six à sept Américains. Nous n’aurons cependant pas de camp de sélection. Nous faisons ça de façon un peu différente. Les gars qui vont se présenter au camp sont ceux que nous voulons au sein de notre équipe. Ce sont tous des joueurs que j’ai pour la plupart déjà dirigé ou encore qui ont joué contre mes équipes», indique Langis, dont le curriculum vitae comprend aussi le poste d’entraîneur-chef chez les professionnels avec le Flex de Bloomington, les Titans de Kitchener-Waterloo et les Miracles de Moncton.

Une équipe régionale

«Je tiens cependant à dire que nous ne serons pas uniquement une équipe de basketball, assure Serge Langis. Nous voulons être bien plus que ça. Tous les gars ont été prévenus que nous voulons nous implanter le plus rapidement possible dans la communauté, que ce soit dans les écoles ou dans des activités ici et là dans la région.»

Le directeur des opérations du club et responsable commercial, Paul Thériault, confirme les intentions des Bears vis-à-vis de la communauté.

«C’est quelque chose sur laquelle j’ai insisté dès le départ, signale Paul Thériault. Je connais la région et si nous voulons que les Bears deviennent un succès, il faut que ce soit une équipe régionale. Et les régions que nous voulons rejoindre pour encourager les Bears sont la Péninsule acadienne, la Miramichi, le Restigouche et Chaleur.»

Les autres formations de la ECBL sont le Motion de Moncton, l’Union de Saint-Jean, le Power de Charlottetown, le Slam de Summerside, le Tide de Truro et les Vipers de Valley.

Les équipes vont disputer un calendrier de 24 rencontres, soit quatre duels contre chaque club du circuit.

En bref… Outre son principal adjoint Cordell Jeanty, l’entraîneur-chef Serge Langis pourra également compter sur deux entraîneurs locaux d’expérience en Brad McLellan et Jim Watters… Un règlement de la ECBL force chacune des sept équipes du circuit à compter un minimum de deux joueurs originaires des Maritimes au sein de leur effectif de 12 joueurs…