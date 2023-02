Le Titan est au coeur d’une des pires séquences de son histoire

Bien que l’on soit encore relativement loin du record d’équipe de 23 revers consécutifs établi en 2018-2019, le Titan d’Acadie-Bathurst (15-29-8) ne traverse pas moins l’une des pires séquences de ses 25 saisons dans la LHJMQ.

Sans victoire au cours de ses 12 derniers duels, les chances de voir la troupe de Gordie Dwyer dénouer l’impasse dans les prochains jours n’augurent pas bien avec deux affrontements qui s’annoncent à sens unique face aux redoutables Mooseheads à Halifax (36-8-7), vendredi, puis contre le tout aussi effroyable Phoenix de Sherbrooke (35-12-5), dimanche après-midi, au Centre régional K.-C.-Irving.

Bref, cette difficile série de défaites, à moins d’un petit miracle, devrait se hisser au troisième échelon de la misérabilité dans l’histoire du club, derrière les 23 revers de suite mentionnés en début de texte, et les 17 enregistrés en 2019-2020.

Deux «intrigues» que le capitaine Cole Larkin ne souhaitait pas revivre à sa dernière campagne dans le circuit. Le numéro 5 est d’ailleurs le seul joueur ayant porté les couleurs de l’équipe en 2018-2019 qui évolue encore dans la LHJMQ.

Questionné à ce sujet, Larkin ne cache pas que le plus tôt la série s’achèvera, le mieux ce sera pour le moral des joueurs.

«C’est évident que ça finit par affecter les gars de quelque manière que ce soit, affirme Larkin. Il n’y a personne qui aime perdre.»

Le capitaine insiste toutefois sur l’importance de rester positif.

«Dans ce genre de situation, il est plus important encore de faire les petites choses correctement. C’est la seule façon qui va faire en sorte de nous remettre sur la bonne voie.»

Ces petites choses dont parle Larkin commencent bien avant les matchs.

«Ça commence principalement à l’entraînement et dans le gymnase, dit-il. Comme équipe, nous devons nous pousser les uns les autres à travailler plus fort. C’est seulement en s’entraînant dur et en s’assurant de donner le maximum individuellement en fonction de l’équipe que nous allons sortir de cette période difficile.»

Gordie Dwyer abonde dans le même sens que son vétéran.

Il rappelle encore une fois l’importance de développer une constance dans la façon de travailler.

«Au cours (des 50 derniers jours), nous avons parfois eu de bons moments et d’autres nettement moins bons», confie le directeur général et entraîneur-chef du Titan, dont l’équipe occupe maintenant le dernier rang de la LHJMQ.

«Le plus important pour cette équipe est d’apprendre à jouer avec constance. Pas juste de partie en partie, ou de période en période, mais surtout de présence en présence sur la glace. C’est ça le gros défi pour les joueurs», prétend-t-il.

«Depuis que nous avons décidé de nous séparer de Riley Kidney et Jacob Melanson (à la période des échanges, aux Fêtes), nous avons plus que jamais besoin de la contribution de tout le monde pour avoir du succès. Certains l’ont compris, mais d’autres performant moins bien.»

Dwyer veut d’autant plus voir ce dont les joueurs ont dans le cœur qu’il s’agit pour plusieurs d’entre eux d’une audition à savoir s’ils méritent de revenir, ou non, la saison prochaine.

«Je veux voir qui sont capables de faire une différence dans un match. Certains jeunes ont la chance de jouer de plus grands rôles dans l’équipe et c’est à eux de saisir cette occasions. C’est important pour nous afin que nous ayons une meilleure idée pour préparer la prochaine saison», mentionne-t-il.

Gordie Dwyer n’a pas encore décidé qui il enverra devant le filet, vendredi soir, contre les Mooseheads. Il faut dire que Joshua Fleming, après son excellent week-end au Québec, a été nettement moins bon lors de la dernière fin de semaine. Ne soyez donc pas surpris si Sergei Litvinov obtient le départ.

En bref… Sans le confirmer à 100%, Gordie Dwyer a laissé entendre que les chances de revoir l’Ontarien Jake Uberti sont désormais assez nulles. Blessé à une épaule dès son premier match avec l’équipe, le joueur de 20 ans n’a toujours pas donné signe de vie depuis qu’il s’en est retourné à la maison familiale… Parmi les attaquants qui traversent des séquences ardues au niveau des statistiques, on retrouve Nolan Forster (une passe à ses 18 derniers duels), Dominik Godin (blanchi à ses 11 dernières parties), Matthew MacRae et Joseph Henneberry (respectivement un but et une passe dans leurs 12 et 11 dernières rencontres), Noah Ryan (limité à un petit but en 15 joutes) et Alexandre Lallier (quatre passes dans ses 16 derniers matchs)… Depuis leur victoire de 6 à 3 contre les Sea Dogs le 30 décembre, le Titan n’a remporté qu’un seul de ses 17 dernières parties (1-13-3). Et 11 fois pendant cette vilaine séquence l’équipe n’a pu marquer que deux buts ou moins…