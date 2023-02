Hockey M18 majeur: un duel Moncton-Nord au premier tour

Outre deux parties samedi qui n’auront aucune incidence sur le classement, la saison de la Ligue de hockey M18 majeur Nouveau-Brunswick/Île-du-Prince-Édouard s’est terminée mercredi soir.

Si le Moose du Nord (10-23-0) doit accueillir les Knights de Charlottetown (23-6-3) pour un programme double samedi (13h30 et 18h30), les Flyers (21-10-4) sont déjà en mode préparation pour le premier tour des séries qui les opposera à l’équipe du Nord.

Au classement, les Flyers ont terminé premiers parmi les quatre formations du N.-B. En demi-finale, ils affronteront le Moose (10-23-0), quatrième.

L’autre série mettra aux prises les Caps de Fredericton (20-12-3) et les Vitos de Saint-Jean (17-14-4), respectivement deuxièmes et troisièmes.

Si le résultat de la série entre Moncton et le Nord semble assez prévisible, l’entraîneur-chef de la troupe de Moncton ne tient rien pour acquis.

«Écoutez, nous devons nous présenter à chaque match. C’est un nouveau défi chaque fois. Il faut être prêt à jouer. Nous ne prenons personne pour acquis», explique John DeCourcey.

«Les séries, c’est une autre paire de manches. Plusieurs de nos joueurs n’ont jamais connu des séries 4 de 7, donc c’est une nouvelle expérience pour eux.»

Si les champions canadiens ont connu une période d’ajustement en début de saison, ils roulent depuis sur les chapeaux de roues.

«Nous avons atteint notre objectif: nous avons l’avantage de la patinoire pour la durée des séries. On se sent bien».

Jeux du Canada

Les équipes profiteront d’un repos de deux semaines avant le début des séries, question de permettre aux meilleurs joueurs de moins de 16 ans du N.-B. et de l’Î.-P.É. de prendre part aux Jeux du Canada, qui débutent samedi à Charlottetown.

Si la fiche des Flyers laisse croire qu’il s’agit d’une équipe à maturité, ce n’est pas du tout le cas. Elle compte dans ses rangs pas moins de huit joueurs qui prendront part aux Jeux: Zachary Boudreau (Irishtown), Noah Collette (Bouctouche), Simon Cormier (Dieppe), Liam Daigle (Moncton), Luc Morais (Dieppe), Nathan Weber (Riverview), Connor Sturgeon (Moncton) et Zach Wheeler (Moncton).

À titre de comparaison, le Moose déléguera un seul joueur aux Jeux (Jackson Shaddick, de Miramichi), contre deux chacun pour Fredericton (Will Reynolds, de Nasonworth, et Alex Thibault, d’Edmundston), et Saint-Jean (Ryan Adams, de Quispamsis, et Jameson George, de Rothesay).

Fredericton c. Saint-Jean

Dans l’autre demi-finale, les Caps ont l’avantage de la patinoire sur les Vitos, qui ont terminé à cinq petits points de leur rival de la capitale.

Appelé à commenter sa saison, l’entraîneur-chef des Caps, Éric Bissonnette, souligne la précarité des alignements d’une saison l’autre.

«On ne sait jamais à quoi s’attendre dans ce calibre. Nous avons un très grand territoire qui est partagé en partie avec le Moose du Nord, explique-t-il. Et avec tous les programmes de hockey existants, on ne sait pas qui va revenir d’une saison à l’autre. Heureusement, nous avons un bon noyau de joueurs qui est revenu de l’an dernier quand nous avons connu une saison un peu plus difficile.»

«Nos joueurs de première année (l’an dernier) ont beaucoup progressé cette année. Nous nous sommes battus pour le premier rang toute la saison», analyse Bissonnette.

«Nous consacrons beaucoup de notre attention sur la progression de l’équipe pour les séries et non pas sur les points. Là-dessus, nous sommes très satisfaits de notre saison», explique l’ancien porte-couleurs du Titan, alors à Laval.

Bissonnette soulève aussi la nouveauté que représente les 4 de 7 pour les joueurs de cet âge.

«Les jeunes doivent rapidement apprendre à contrôler leurs émotions: si tu gagnes un match, c’est très bien, mais il faut encore gagner le prochain. Et si tu es en arrière, ce n’est jamais fini. Gagner quatre parties, ce n’est pas facile.»

Selon Bissonnette, la série Caps-Vitos risque d’être un duel de gardiens.

«Les Vitos nous ressemblent beaucoup. C’est une équipe pesante. Ils ont plusieurs bons joueurs. Ce n’est pas une équipe surdouée, mais ils produisent régulièrement. La prestance des gardiens de but va avoir un gros impact sur le résultat.»

La ligue n’a pas encore publié le calendrier des séries, mais elles doivent s’amorcer le 28 février.