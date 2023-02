Jeux du Canada: des espoirs de médailles chez les francophones

À la veille du départ des athlètes néo-brunswickois vers Charlottetown pour les XXIXe Jeux d’hiver du Canada, l’Acadie Nouvelle s’est entretenu avec deux des meilleurs espoirs de médailles de la province.

«J’ai vraiment hâte. C’est une expérience que j’espère vivre depuis très longtemps», explique la patineuse de vitesse sur courte piste Courtney Charlong, jointe mercredi à son domicile de Campbellton.

«J’ai vécu les deux derniers Jeux comme spectatrice en regardant les courses, toujours en espérant y être un jour. Et m’y voilà!»

Charlong, qui s’entraîne à Québec depuis septembre tout en suivant ses cours de la Polyvalente Roland-Pépin à distance, était tout juste de retour au Restigouche en prévision des Jeux. Elle doit retourner à Québec dès la clôture des Jeux pour compléter sa saison qui se termine en avril.

Charlong est classée 2e au pays chez les juniors. Elle aura l’avantage de participer à plusieurs épreuves (500 m, 1000 m, 1500 m et 3000 m, relais), multipliant ainsi les chances de médailles.

Quelles sont ses attentes?

«J’aimerais vraiment participer à la finale A dans toutes mes épreuves, dont le relais. Ma distance de prédilection est le 500 m, donc assurément, c’est là où j’aimerais avoir les meilleurs résultats.»

La patineuse doit s’exiler à Québec pour s’entraîner depuis deux ans, comme le Centre civique de Campbellton ne peut lui offrir qu’une séance par semaine.

«J’étais à Québec pendant la dernière semaine, alors je pouvais pratiquer tous les jours. J’avais des entraînements spécifiques pour ma préparation pour les Jeux. Je suis maintenant de retour avec mon entraîneur de Campbellton, avec qui je vais suivre quelques autres entraînements avant mes Jeux.»

Courtney Charlong prendra part à ses premières courses lundi.

Au judo

De gauche à droite, Mahée Savoie, l’entraîneur Denis Colln et la soeur cadette Marisol Savoie. – Gracieuseté

Mahée Savoie, de Moncton, n’a plus besoin de présentation. Depuis ses premiers Jeux du Canada en 2019, elle fait la loi sur les tatamis de St. John’s à Vancouver contre des femmes plus âgées. Comme sa jeune sœur Marisol Savoie qui l’imite aujourd’hui, elle s’est qualifiée pour ses premiers jeux même si elle était beaucoup plus jeune que ses compétitrices.

«Nous sommes dans un pic d’entraînement avant de diminuer ça un peu avant la compétition», explique l’aînée des deux soeurs, dont les épreuves de judo se tiendront lors de la deuxième semaine de compétitions à Charlottetown.

Mahée Savoie a remporté deux médailles d’argent (M21 et senior) aux Championnats canadiens en mai. En novembre, elle a remporté l’or (senior) à l’Omnium de l’Ontario puis une médaille d’argent à l’Omnium international de Québec. Elle a ajouté une autre médaille d’argent aux championnats canadiens Élite en décembre.

À Charlottetown, Mahée Savoie ne vise rien de moins que l’or.

«Je m’attends à ce que le calibre soit élevé. Tous les athlètes sont là pour montrer de quel bois ils se chauffent. Tout le monde se prépare du mieux qu’il peut. Ça va être une bonne compétition», assure-t-elle.

Mahée a pris l’habitude de concourir chez les M21 et les seniors dans la dernière année. Ce passage chez les M18 pourra sans doute la favoriser.

«Je connais quelques filles de mon âge qui y sont, mais j’ai remarqué des noms que je n’ai jamais vus auparavant. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre», prévient la jeune judoka, qui a signé un contrat en janvier pour intégrer l’équipe nationale à Montréal – exceptionnellement – à la fin de son année scolaire.

Mahée Savoie croit que l’expérience de ses premiers jeux pourrait l’aider pour Charlottetown.

«Je pense que oui. J’ai une idée de ce à quoi m’attendre. Mais en même temps, ça reste une compétition comme n’importe quelle autre», relative-t-elle.