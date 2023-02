Tout un programme pour Isabelle Boudreau

Pour sa quatrième saison avec les Dolphins du collège Le Moyne, Isabelle Boudreau caresse de grandes ambitions.

L’athlète de Memramcook veut non seulement amener son équipe en séries éliminatoires, mais elle veut aussi établir un nouveau record d’équipe pour les buts volés en carrière.

La joueuse de 21 ans complète cette année son baccalauréat en psychologie.

Elle a déjà entrepris des études de maîtrise en administration.

Quand sa carrière à la balle-molle sera chose du passé, elle prévoit d’ouvrir son propre cabinet de psychologue.

En attendant, elle devra compléter une deuxième maîtrise (en psychologie, celle-là), avant de faire son doctorat.

Isabelle Boudreau amorce sa 4e année au Collège Le Moyne, dans l’état de New York. – Gracieuseté

Voilà tout un menu pour celle qui s’aligne avec une formation qui compétitionne dans la NCAA (deuxième division).

La saison de 50 parties des Dolphins a débuté vendredi dernier en Caroline du Sud.

L’équipe disputera aussi des rencontres en Caroline du Nord, au Connecticut, au Massachusetts, au Vermont, au New Hampshire et à New York.

Isabelle Boudreau est devenue le moteur de l’attaque de son équipe, comme en témoigne sa moyenne de ,349 et ses 30 points marqués en 2022.

«Comme c’est ma quatrième année avec l’équipe, je veux jouer un rôle de leader cette saison», raconte celle qui évolue au poste de voltigeur de centre.

«Je pense que nous avons une chance de faire les séries cette saison, parce que nous avons une meilleure équipe. Les jeunes ont aussi plus d’expérience, ce qui devrait faire une grosse différence.»

L’objectif de l’équipe est de remporter au moins 30 parties cette saison.

«Je veux surtout aider mon équipe le plus que je peux, mais j’aimerais vraiment battre le record de l’école pour les buts volés», mentionne la joueuse acadienne.

Le record de 28 appartient à Kelly Schweikert depuis la saison 2009.

Le lapin de Memramcook a volé 16 buts la saison dernière. Il lui en manque donc seulement 12 pour inscrire son nom dans le livre des records des Dolphins.

Même si elle a les yeux rivés sur la saison 2022, Isabelle Boudreau ne peut s’empêcher de regarder un peu plus loin en avant.

Si elle poursuit ses études supérieures dans une université canadienne, sa carrière de joueuse pourrait prendre fin.

Même si c’est le cas, elle entend bien rester impliquée dans son sport favori.

Ce qu’elle fait d’ailleurs déjà pendant la saison estivale.

«J’aimerais organiser des camps de balle-molle à travers le Nouveau-Brunswick durant l’été. Le calibre de jeu dans la province n’est pas très élevé et j’aimerais faire un peu ma part pour l’améliorer», explique la joueuse de Memramcook.

«Je veux aussi partager mon expérience de jouer dans la NCAA avec les jeunes filles et les informer du chemin à suivre si elles veulent faire la même chose.

J’aimerais rester impliqué dans mon sport, peut-être comme entraîneuse, quand j’aurai fini de jouer.»